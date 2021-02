Υγεία - Περιβάλλον

Pfizer/BioNTech: Πόσα χρήματα ζήτησαν για κάθε εμβόλιο

Τι αποκαλύπτει εμπιστευτικό έγγραφο που επικαλούνται η Sueddeutsche Zeitung και οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί NDR και WDR.

Τιμή 54,08 ευρώ ανά δόση εμβολίου ζήτησαν οι BioNTech και Pfizer από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια αρχική πρόταση τον Ιούνιο του 2020, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο που επικαλούνται η Sueddeutsche Zeitung και οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί NDR και WDR.

Η συνολική τιμή που θα καλείτο, συνεπώς, να πληρώσει η ΕΕ για 500 εκατομμύρια εμβόλια θα ήταν περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω εμβόλιο θα ήταν έτσι κατά 20 φορές ακριβότερο από αυτό της AstraZeneca.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο εταιρίες κατάφεραν να φθάσουν σε συμφωνία μόνο τον Νοέμβριο, στα 15,50 ευρώ ανά εμβόλιο, τιμή περίπου ίδια με αυτήν που καταβάλλουν οι ΗΠΑ.

«Θεωρώ την τιμή μη-σοβαρή. Βλέπω σε αυτή μια προσπάθεια για κέρδος, η οποία στην τωρινή κατάσταση της πανδημίας δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Πιστεύω ότι δικαίως δίστασε η ΕΕ με μια τόσο υψηλή τιμή», δηλώνει ο επικεφαλής της Επιτροπής για τα Φάρμακα του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου Βολφ Ντίτερ Λούντβιχ στην γερμανική εφημερίδα.