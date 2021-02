Παράξενα

Ελεύθερος μετά από 7 δεκαετίες ο γηραιότερος κρατούμενος σε... φυλακές ανηλίκων

Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο του 1953 όταν ήταν 15 ετών.

Ο Joe Ligon, ο παλαιότερος και μεγαλύτερος σε ηλικία κρατούμενος σε φυλακές ανηλίκων των ΗΠΑ, αφέθηκε ελεύθερος αφού παρέμεινε πίσω από τα κάγκελα για σχεδόν 7 δεκαετίες.

Ο Ligon καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο του 1953 όταν ήταν 15 ετών. Kατηγορήθηκε για ληστεία και για συμμετοχή σε επεισόδιο με μαχαιρώματα στη Φιλαδέλφεια. Το αιματηρό επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6.

Μπορεί ο Ligon να παραδέχτηκε πως συμμετείχε και μαχαίρωσε τουλάχιστον ένα από τα 8 άτομα, υποστηρίζει όμως πως ποτέ δεν σκότωσε κανέναν.

"Το παιδί που διέπραξε αυτά τα εγκλήματα το 1953 δεν υπάρχει πλέον. Το άτομο που βγήκε από τη φυλακή το 2021 είναι πλέον 83 ετών, έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει, δεν αποτελεί πλέον απειλή", δήλωσε ο δικηγόρος του, σύμφωνα με το CNN. "Ήρθε η ώρα να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του ελεύθερος".

Η επανένταξη σε έναν νέο κόσμο

"Βρίσκεσαι στο περιβάλλον της φυλακής. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις επαφή με άλλους ανθρώπους. Οι αλληλεπιδράσεις σου είναι περιορισμένες", δήλωσε ο John Pace, πρώην τρόφιμος και τρέχων συντονιστής επανεισόδου για το Πρόγραμμα Νέων Καταδίκης & Επανένδυσης (YSRP) με έδρα τη Φιλαδέλφεια, ο οποίος συνεργάζεται με τον Ligon για να τον βοηθήσει να ενταχθεί στην κοινωνία.

"Και τώρα βγαίνεις από τη φυλακή. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες τώρα. Και τι είναι αυτό που θες να κάνεις;".

Αρκετοί άνθρωποι συνεργάστηκαν με τον Ligon για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει το σοκ της επανένταξης σε έναν νέο κόσμο...