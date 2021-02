Κοινωνία

Δεκάδες συλλήψεις για το “ντου” στο υπουργείο Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποια αδικήματα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε δεκάδες συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την εισβολή στο υπουργείο Υγείας υποστηρικτών του φυλακισμένου απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, αναφέρει: «Την 07.00 ώρα σήμερα (Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021), ομάδα 61 ατόμων, προσέγγισε πεζή το κτίριο του Υπουργείο Υγείας και εισήλθε εντός αυτού ρίπτοντας φέιγ βολάν και αναρτώντας πανό υποστήριξης στο φυλακισμένο, απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στο σημείο τους προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, της άρνησης υποβολής σε δακτυλοσκόπηση και της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Επίσης, επιβλήθηκε σε έκαστο των συλληφθέντων το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.»