Πολιτική

Βουλή: Εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ (εικόνες)

Πανηγυρική εκδήλωση και φωταγώγηση της πρόσοψης του κτιρίου της Βουλής με το λογότυπο της επετείου.

«Ελλάδα-ΕΕ: 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί» . Αυτό ήταν το μήνυμα της ειδικής πανηγυρικής εκδήλωσης στη Βουλή, για την επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε φωταγώγηση της πρόσοψης του κτιρίου της Βουλής με το λογότυπο της επετείου.

Στόχος της εκδήλωσης, ήταν ένας απολογισμός των τεσσάρων δεκαετιών της Ελλάδος ως κράτος μέλος της Ένωσης, για το κατά πόσο καθορίζει πλέον τη ζωή και τις προοπτικές των ελλήνων καθώς και η ανάδειξη της ιστορικής σημασίας της σε σχέση και με την εθνική πορεία των 200 ετών από το 1821.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να εξάρω τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ενότητας και αλληλεγγύης. Εκείνο όμως που θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως είναι ότι για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία δημιουργήθηκε μια τόσο μεγάλη κοινότητα εθνών που βασίζεται στην ελεύθερη συγκατάθεση, στην ισότιμη συνεργασία, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αλληλεγγύη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ανοίγοντας τις εργασίες.

«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμεί 27 κράτη-μέλη, 27 διαφορετικές κρατικές οντότητες, η κάθε μία με τη δική της εθνική προσωπικότητα, τη δική της ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία και τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα, καλωσορίζοντας τη συλλογική προσπάθεια για την οικοδόμηση και ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ιδεώδους, η οποία βασίζεται στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διατηρεί την εθνική της ταυτότητα, προάγει τον πολιτισμό της και εφαρμόζει τις αρχές που διέπουν το διεθνές δίκαιο στην άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής», επεσήμανε ο κ. Τασούλας.

«Όσο πιο ισχυρή είναι η Ευρώπη τόσο πιο ισχυρή θα είναι και η θέση της Ελλάδος», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ έδωσε έμφαση στο «όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την Ενωμένη Ευρώπη», «πατέρα της ένταξης της χώρας στην ΕΕ, όπως τον χαρακτήρισε. «Παρά τις κρίσεις που κατά καιρούς έχουν δοκιμάσει την Ένωση, εκείνη καταφέρνει να προχωρά μπροστά, όπως συνέβη και πέρυσι, όταν πέτυχε πέντε ιστορικές κατακτήσεις μέσα στην πανδημία: συντονισμός στις πολιτικές διαχείρισης της πανδημίας, πανευρωπαϊκός εμβολιασμός, δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης, σύναψη συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, Διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια», επεσήμανε ο κ. Βαρβιτσιώτης και συμπλήρωσε: «Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει, έχοντας μία και ενιαία φωνή στις παγκόσμιες υποθέσεις, εγκαταλείποντας τους εσωτερικούς της διχασμού, ώστε να μπορέσει να παίξει εξισορροπητικό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι». «θέλουμε η Ευρώπη μετά την κρίση να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με ορμή, ρεαλισμό και οδηγό το κοινό συμφέρον. Μια τέτοια Ευρώπη είναι για εμάς το σπίτι μας. Γιατί όσο πιο ισχυρή είναι Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρή θα είναι και η θέση της Ελλάδος», κατέληξε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Για «σπουδαία ιστορική κατάκτηση των Ελλήνων» έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΕΕ Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας ότι «ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάκτηση μετά την Εθνική Παλιγγενεσία, που την κατέταξε οριστικά στη πρώτη ταχύτητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». «Με την ένταξη της χώρας στην Ευρώπη ο τροχός της ιστορίας δικαίωσε τις προσδοκίες γενεών και επιβεβαίωσε μια σχέση με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Κατοχύρωσε τα σύνορα μας ως απώτατα σύνορα της Ευρώπης απέναντι σε αβέβαιους και επικίνδυνους γείτονες», ανέφερε ο κ. Σχοινάς και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα πέτυχε τα 40 χρόνια που ανήκει στον ευρωπαϊκό πυρήνα, όσα δεν πέτυχε στα προηγούμενα 160 χρόνια της νεότερης ιστορίας της. Και σήμερα παραμένει παράδειγμα, το απόλυτο θεσμικό πρότυπο, για φίλους και εχθρούς, στην ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά της. Πυλώνας σταθερότητας, υπόδειγμα δημοκρατίας».

Έμφαση έδωσε ο κ. Σχοινάς «στη δύσκολη περίοδο λόγω της υγειονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα», τονίζοντας ότι, «η συμμετοχή της χώρας σε μια Ένωση που ενεργοποιεί το υπερόπλο του Ταμείου Ανάκαμψης και που - για πρώτη φορά - αγοράζει και διαθέτει μαζικά εμβόλια σε όλους τους ευρωπαίους, δεν επιβεβαιώνει απλά την ιστορική επιλογή του Καραμανλή να πορευτούμε μαζί με τους εταίρους μας και όχι μόνοι μας αλλά την καθιστά υπαρξιακό μονόδρομο».

Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε ότι, «ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας ήταν μια συνειδητή επιλογή του Κώστα Καραμανλή», ενώ επεσήμανε ότι το 2021 είναι έτος προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης.

«Πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Στο εγχείρημα αυτό τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια ως άμεσοι δέκτες πρέπει να παίξουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο, για θέματα μη δημοφιλή όπως είναι η μετανάστευση, ή η δημογραφική τάση. Πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει ενεργότερη συμμετοχή κυρίως των νέων, να δώσουμε βήμα στους ρομαντικούς ευρωσκεπτικιστές. Γιατί αυτοί που αμφιβάλουν δεν είναι απαραίτητα και εχθροί. Ο γόνιμος διάλογος θα μας οδηγήσει στην εξεύρεση λύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, δήλωσε «σταθερός υποστηρικτής της ένταξης της Ελλάδος στην ΕΕ για λόγους εθνικούς, κοινωνικούς οικονομικούς και δημοκρατικούς», προσθέτοντας ότι «αυτή την επιλογή έχει υποστηρίξει και το σύνολο του δημοκρατικού πολιτικού φάσματος της χώρας».

«Παρά τις αδυναμίες, τα ελλείμματα, τις αμφισβητήσεις και τις κρίσεις μέσα στην ΕΕ, δικαιώθηκε η επιλογή αυτή και το ισοζύγιο μιας 40χρονης αποτίμησης για την Ελλάδα είναι θετικό. Η ΕΕ απέδειξε ότι έχει την ικανότητα να δίνει ευρωπαϊκές λύσεις στα ευρωπαϊκά προβλήματα, όπως η οικονομική κρίση που βιώσαμε στο παρελθόν και η πρόσφατη υγειονομική κρίση που βιώνουμε», επεσήμανε ο κ. Παπαδημούλης.

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος, τόνισε ότι, «η ένταξη της Ελλάδος στην ΕΕ ήταν μια στρατηγική επιλογή δημοκρατίας και ασφάλειας της χώρας που έγινε την κρίσιμη ώρα και βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Σε μια ισχυρή Ευρώπη η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το συλλογικό οικοδόμημα. Η επιλογή αυτή οδήγησε στην έξοδο της χώρας μας από την γεωπολιτική μοναξιά της, εμπεδώθηκε η δημοκρατία, ενισχύθηκε η ασφάλεια της και εκσυγχρονίστηκε», σημείωσε ο κ. Κουμουτσάκος.





Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς, χαρακτήρισε την ένταξη της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ως «ορόσημο ενός εγχειρήματος ενότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας» ενώ επεσήμανε ότι, «η επέτειος των 40 χρόνων είναι ευκαιρία για μια αποτίμηση ώστε αυτό το πολιτικό εγχείρημα να πάψει να παράγει κρίσεις και να γίνει ένα κοινό σπίτι για τα παιδιά μας».

Ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνος, μίλησε για μια Ευρώπη που παρά τις αδυναμίες της κατάφερε να είναι ανθεκτική, να προσαρμόζεται στις κρίσεις και να είναι ασπίδα ασφάλειας στο μέλλον.

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, έκανε λόγο για μια ΕΕ που δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες διευρυμένες ανάγκες των λαών αλλά των μονοπωλιακών ομίλων, και τόνισε ότι «είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επίθεση στα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών».

Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, υποστήριξε ότι «μονόδρομοι δεν υπάρχουν» και πρόσθεσε ότι «θα θέλαμε η Ελλάδα να έχει οικονομική και εθνική ανεξαρτησία και να μην είναι αποικία μιας γερμανικής Ευρώπης».

Η εκπρόσωπος του ΜεΡΑ25 Σοφία Σακοράφα, χαρακτήρισε «μύθευμα» και «ψευδαίσθηση» τη συμβολή της ΕΕ σε διαρθρωτικές αλλαγές, επισημαίνοντας ότι, αν κάποιος επωφελήθηκε από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη δεν ήταν ο ελληνικός λαός γιατί με τα τρία μνημόνια που μας επέβαλαν παραδώσαμε και τα κλειδιά της χώρας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων, με το υπουργείο Εξωτερικών, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.