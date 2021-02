Αθλητικά

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: “Μισή” πρόκριση για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βλέπει τους "16" στο Europa League η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς

Σε ένα συναρπαστικό ματς ο Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 4-2 επί της Αϊντχόφεν και σε μία βδομάδα στην Ολλανδία θα επιδιώξει να σφραγίσει την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί στην επίθεση και με τα γκολ των Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Ελα Αραμπί και Μασούρα απέκτησαν σοβαρό προβάδισμα. Για την Αϊντχόφεν σκόραρε δύο φορές ο Ζάχαβι.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά απολαυστικό. Παρά το γεγονός ότι ο Πέδρο Μαρτίνς δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να δεχθεί η ομάδα του δύο εντός έδρας γκολ, ο Ολυμπιακός έδειξε σπουδαία στοιχεία, ειδικά στην επίθεση.

Μόλις στο 9’ μετά από εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά ο Μπουχαλάκης έπιασε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0. Τα χαμόγελα δεν κράτησαν για πολύ στο κόκκινο στρατόπεδο και στο 14’ οι Ολλανδοί ισοφάρισαν από μία τυχαία φάση. Ο Ζάχαβι έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Παπασταθόπουλο και κατέληξε στα δίχτυα του Σα.

Το γκολ έδωσε αέρα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ, αλλά ο Εμβογκό βγήκε νικητής από το τετ α τετ με τον Λαλά. Εφτά λεπτά αργότερα με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής ο Εμβιλά έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Στο 40’ μετά από κόρνερ ο Ζάχαβι με κεφαλιά σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα κι έκανε το 2-2. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ελ Αραμπί έκλεψε την μπάλα από τον Μπάουμγκαρτλ, πέρασε και τον τερματοφύλακα και σκόραρε με κοντινό δυνατό σουτ.

Οι συγκινήσεις του πρώτου ημιχρόνου δεν είχαν τελειώσει. Ο Καμαρά στο 94’ έκλεψε την μπάλα από Μπάουμγκαρτλ έκανε το σουτ, αλλά με αυτοθυσία ο Τέζε έκανε την προβολή κι έσωσε την ομάδα του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο. Στο 48’ ο Ζάχαβι εκτέλεσε το φάουλ και η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Σα. Παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες είχαν καλό ρυθμό δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν καμία αξιόλογη ευκαιρία. Στο 83’ οι «ερυθρόλευκοι» με τον Μασούρα που είχε μπει ως αλλαγή έκανε το 4-2.

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Σα, Λαλά (80’ Ανδρούτσος), Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (80’ Βρουσάι), Καμαρά, Μπουχαλάκης, Βαλμπουενά (68’ Μασούρας), Ελ Αραμπί (74’ Φορτούνης), Μπρούμα (80’ Εμβιλά)

Αϊντχόφεν (Σμιντ): Εμβογκό, Μαξ, Μποσκάγκλι (38’ Μπάουμγκαρτλ), Τέζε, Ντάμφρις, Ροσάριο, Τόμας (85’ Γκουτιέρες ), Σανγκαρέ (70’ Φέρτεσεν ), Μάλεν, Ζάχαβι (85’ Φαν Γκίνγκελ), Γκέτσε (70’ Ζούνιορ)