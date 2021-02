Υγεία - Περιβάλλον

Πού βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά rapid test την Πέμπτη

Τα αποτελέσματα 36 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 36 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 4.402 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 45 κρούσματα (1,02%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 409 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,93%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

