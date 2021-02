Αθλητικά

Europa League: Επίδειξη δύναμης από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν οι περισσότερες αναμετρήσεις στο πρώτο γκρουπ των αναμετρήσεων.

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν οι περισσότερες αναμετρήσεις των ζευγαριών που ξεκίνησαν στις 19:55, καθώς τα σκορ του πρώτου αγώνα στη φάση των «32» του Europa League αφήνουν περιθώριο στους «χαμένους» της βραδιάς. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ, πάντως, εξασφάλισαν πρόκριση από σήμερα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν επίδειξη δύναμης στην Ισπανία συντρίβοντας τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με 4-0, ενώ οι «πετεινοί» έφυγαν από την Αυστρία με ένα θριαμβευτικό 4-1 επί της Βολφσμπέργκερ. Κάτι ανάλογο ισχύει για τη Ρόμα, που νίκησε στην Πορτογαλία την Μπράγκα (2-0), ενώ η Ντιναμό Ζάγκρεμπ άλωσε το Κρασνοντάρ νικώντας τους Ρώσους, για τους οποίους σκόραρε ο Μπεργκ, με 3-2.

Η Μίλαν ισοφαρίστηκε στο «Μαρακανά» από τον Ερυθρό Αστέρα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το ματς της βραδιάς έγινε στην Ελβετία, όπου η Γιουνγκ Μπόις προηγήθηκε της Λεβερκούζεν με 3-0 στο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε στην επανάληψη μέσα σε 20 λεπτά και πήρε τη νίκη (4-3) στο 89΄.

Μετά τις Ρόμα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, η Βιγιαρεάλ και η Σαχτάρ Ντόνετσκ έγιναν οι επόμενες ομάδες που (ουσιαστικά) έκλεισαν θέση για τους «16» του Europa League, από τα πρώτα κιόλας ματς της φάσης των «32» της διοργάνωσης.

Όπως συνέβη και νωρίτερα, έτσι και στο δεύτερο «μενού» των πρώτων αναμετρήσεων, υπήρξαν ομάδες που έκαναν αποφασιστικά βήματα για την πρόκριση, ενώ σε αρκετά ματς οι αντίπαλοι θα «λύσουν τις δαφορές τους» στις ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (25/02).

Χαμένο πέναλτι είχε και ο Πάκο Αλκάθερ στη Red Bull Arena, ωστόσο, ο σπουδαίος Ισπανός στράικερ άνοιξε το σκορ για την Βιγιαρεάλ και στο δεύτερο μέρος ο Νίνιο «έγραψε» το τελικό 2-0 επί της Σάλτσμπουργκ.

Η Χοφενχάιμ έδειξε να «καθαρίζει» την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο μέρος όταν προηγήθηκε με 3-1 εκτός έδρας της Μόλντε, πέτυχε και τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο που δε μέτρησε μετά την χρήση του VAR, ενώ στο 63΄ ο Νταμπούρ νικήθηκε από τον γκολκίπερ των γηπεδούχων στο πέναλτι που εκτέλεσε. Κι όταν στο ποδόσφαιρο χάνεις τέτοιες ευκαιρίες, συνήθως το πληρώνεις, με την Μόλντε να ισοφαρίζει μέσα σε τέσσερα λεπτά (3-3) και να μένει «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Εντυπωσιακό come back έκανε ο Άγιαξ στην Γαλλία κι ενώ μέχρι το 87΄ βρισκόταν πίσω στο σκορ από την Λιλ, μέσα σε τρία λεπτά έφερε τα πάνω κάτω και με το τελικό 2-1 κρατά την κατάσταση στα χέρια του ενόψει της ρεβάνς στο Άμστερνταμ.

Πολύ μεγάλο βήμα πρόκρισης έκανε η Γρανάδα μετά το 2-0 επί της Νάπολι, ενώ τυπική διαδικασία προβλέπεται να έχει η ρεβάνς στο Ντόνετσκ, μετά το 2-0 της Σαχτάρ επί της Μακάμπι στο «Μπλούμφιλντ» του Τελ Αβίβ.

Απίστευτο ματς έγινε στην Αμβέρσσα, όπου η Ρέιντζερς επικράτησε με 4-3 της Αντβέρπ, χάρις σε δύο πέναλτι του Κροάτη Μπάρισιτς (το δεύτερο στο 90΄).

Στο άλλο ντέρμπι της βραδιάς, Μπενφίκα και Άρσεναλ έμειναν στο 1-1, με τον Βλαχοδήμο να μένει στον πάγκο των «Αετών».

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Ολυμπιακός (Ελλάδα)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 4-2

(9΄ Μπουχαλάκης, 37΄ Εμβιλά, 45΄+3 Ελ Αραμπί, 83΄ Μασούρας - 14΄, 39΄ Ζάχαβι)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Ρόμα (Ιταλία) 0-2

(5΄ Τζέκο, 86΄ Μαγιοράλ)

Κράσνονταρ (Ρωσία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-3

(28΄ Μπεργκ, 70΄ Κλάεσον - 15΄, 54΄ Πέτκοβιτς, 75΄ Άτιεμβεν)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 4-3

(3΄ Φάσναχτ, 19΄, 89΄ Σιεμπατσό, 44΄ Ελία - 47΄, 51΄ Σικ, 68΄ Ντιαμπί)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μίλαν (Ιταλία) 2-2

(52΄ πεν. Κανγκά, 90΄+3 Πάνκοφ - 42΄ αυτ. Πάνκοφ, 61΄ πεν. Ερνάντεθ)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 0-4

(27΄, 57΄ Φερνάντες, 65΄ Ράσφορντ, 90΄ Τζέιμς)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-1

(62΄ Μπουγιάλσκι - 67΄ Μεσέλ)

Βολφσμπέργκερ (Αυστρία)-Τότεναμ (Αγγλία) 1-4

(55΄ πεν. Λίεντλ - 13΄ Σον, 28΄ Μπέιλ, 34΄ Μόουρα, 88΄ Βινίσιους)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Λέστερ (Αγγλία) 0-0

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-1

(54΄πεν. Πίζι - 57΄ Σακά)

Αντβέρπ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-4

(45΄ Αβενάτι, 45΄+8 πεν. Ρεφαέλοφ, 66΄ Χόνγκλα - 38΄ Αριμπό, 59΄πεν,90΄πεν. Μπάρισιτς, 84΄ Κεντ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 0-2

(41΄ Αλκάθερ, 71΄ Νίνιο)

Μόλντε (Νορβηγία)-Χοφενχάιμ (Γερμανία) 3-3

(41΄ Έλινγκσεν, 71΄ Άντερσεν, 75΄ Φοφανά - 8΄,28΄ Νταμπούρ, 45΄+3 Μπάουμγκαρτνερ)

Γρανάδα (Ισπανία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0

(19΄ Ερέρα, 21΄ Κένεντι)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Σαχτάρ Ντονέτσκ (Ουκρανία) 0-2

(31΄ Αλαν Πάτρικ, 90΄+3 Τετέ)

Λιλ (Γαλλία)-Αγιαξ (Ολλανδία) 1-2

(72΄ Γουεά - 87΄ πεν. Τάντιτς, 89΄ Μπρομπέι)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου.