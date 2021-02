Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: στο σκοτάδι παραμένουν χιλιάδες νοικοκυριά

Σε ποιες περιοχές επικεντρώνονται οι εργασίες. Πόσα νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό. Τι αναφέρει ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Συνεχίζονται οι εργασίες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ στις γραμμές Μέσης Τάσης στις περιοχές Εκάλη, Διόνυσο, Αγ.Στέφανο, Κρυονέρι, Άνοιξη, Δροσιά και Κάλαμο, για την επανηλεκτροδότηση άλλων περίπου 3.500 νοικοκυριών.

Η σφοδρή χιονόπτωση, που έπληξε τις περιοχές των Βορείων Προαστίων, συνεχίζει να προκαλεί πτώσεις δέντρων λόγω του συσσωρευμένου όγκου χιονιού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί όλους τους πολίτες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές που σημειώθηκαν ζημιές στο Δίκτυο από την κακοκαιρία, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρία προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης.

Η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500 , μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr)