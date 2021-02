Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στο τραπέζι διπλή μάσκα και τοπικά lockdown

Ποιες περιοχές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Προβληματισμός για τα αυξημένα κρούσματα και τις μεταλλάξεις.

Στο “κόκκινο” βρίσκονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας, με το ποσοστό πληρότητας αντοχής να έχει φτάσει στο 85% στην Αττική. Γι αυτό και το υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία νέων κλινών.

Την ίδια ώρα, τα κρούσματα των μεταλλάξεων του κορονοϊού, ειδικά του βρετανικού στελέχους, που εντοπίζονται στη χώρα μας, αυξάνονται διαρκώς. Από 530 που ήταν τα μεταλλαγμένα κρούσματα στην τελευταία σχετική ενημέρωση, τώρα έχουν εκτοξευτεί στα 811, καθώς βρέθηκαν 281 νέα κρούσματα. Τα κρούσματα αυτά βρέθηκαν την περίοδο από 7 Ιανουαρίου έως και 9 Φεβρουαρίου, ανάμεσα σε 454 νέα επιλεγμένα δείγματα.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής και τις ΠΕ Ιωαννίνων, Θάσου, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας, και Βοιωτίας.

Γι αυτό και κάποιες από τις συγκεκριμένες περιοχές, όπως τα Ιωάννινα, η Κάλυμνος και η Θάσος, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στην τακτική της συνεδρίαση, προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωπες με σκληρότερα περιοριστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, στα Ιωάννινα έχουν καταγραφεί συνολικά την τελευταία εβδομάδα 87 κρούσματα, με τους επιδημιολόγους, σύμφωνα με πληροφορίες, να εισηγούνται να περάσει ο δήμος στη κόκκινη ζώνη. Σκληρό lockdown προτείνουν για την Κάλυμνο, που έχει 100 ενεργά κρούσματα.

Τα στοιχεία δείχνουν ανησυχητικές τάσεις σε ακόμη 12 περιοχές, με τους επιστήμονες να αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα σε κάποιες από αυτές. Πρόκειται για τις: Αχαΐα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Εύβοια, Βοιωτία, Χαλκιδική, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Κεφαλονιά, Θάσο, Κάρπαθο.

Παράλληλα με δεδομένο ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη κυκλοφορούν έντονα στην κοινότητα, η επικαιροποίηση των συστάσεων για τη χρήση της μάσκας θα βρεθεί σήμερα στο τραπέζι της συνεδρίασης των επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων. Μια πιθανή σύσταση για διπλή μάσκα, χειρουργική από κάτω και υφασμάτινη από πάνω, μοιάζει πιθανή.