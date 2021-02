Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν βοήθησε το κρύο για τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα κρίνει την άρση του lockdown, τι θα γίνει το Πάσχα και τι λέει ο καθηγητής για τη διπλή μάσκα.

«Σίγουρα δεν βοήθησε το κρύο», εκτίμησε ο Θάνος Δημόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ αιτιολογώντας αναφέρθηκε στον αναγκαστικό συγχρωτισμός.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπή, αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη πίεση που δέχονται οι ΜΕΘ όπου νοσηλεύονται σε κλινικές Covid, ενώ είπε ειδικά για το «Αλεξάνδρα» ότι, υπάρχει πλήρης κάλυψη των κλινών.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει παράταση στο lockdown, είπε πως πρέπει «να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η επιτροπή. Σίγουρα έχουμε τρεις εβδομάδες μπροστά μας ώσπου να βελτιωθεί ο καιρός και να πετύχουμε όσο μεγαλύτερο αριθμό μπορούμε σε εμβολιασμό ευάλωτων ομάδων».

Ειδικά για τα εμβόλια είπε πως «αναμένουμε την αύξηση του αριθμού των εμβολίων, θα πάρει έγκριση και αυτό της Johnson τις επόμενες μέρες, ενώ θα αυξηθεί και η παραγωγή».

Σχετικά με το αν θα κάνουμε φέτος Πάσχα, απάντησε πως «θα εξαρτηθεί από το ποσοστό του εμβολιασμού και το πόσο καλύτερος θα είναι ο καιρός».

«Τα μέτρα θα δράσουν ως ‘γέφυρα’, μέχρι να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί», συμπλήρωσε.

Για το θέμα της διπλής μάσκας, είπε ότι, «δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτή είναι η λύση, το μέτρο βγήκε λόγω των πολλών μεταλλάξεων. Είναι ημίμετρα μέχρι να εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος».

Τέλος, εξέφρασε την άποψη πως «προτεραιότητα στο άνοιγμα είναι τα σχολεία, γιατί δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντικά στη διάδοση κι επίσης η ψυχολογία των παιδιών και των οικογενειών τους».