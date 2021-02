Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο Pfizer: υψηλή αποτελεσματικότητα από την πρώτη δόση

Αισιόδοξα μηνύματα από τη νέα ισραηλινή μελέτη στο προσωπικό του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας.

Η πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 παρέχει υψηλή αποτελεσματικότητα 85%, σύμφωνα με μια νέα ισραηλινή μελέτη στο προσωπικό του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, του Ιατρικού Κέντρου Σέμπα. Προηγούμενες μελέτες στην ίδια χώρα έχουν δείξει ότι μετά και τη δεύτερη δόση η αποτελεσματικότητα ανεβαίνει στο 94%.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την λοιμωξιολόγο Τζίλι Ρεγκέβ-Γιοτσάι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, ανέφεραν ότι μεταξύ των 7.214 υγειονομικών (σε σύνολο 9.100) που έκαναν την πρώτη δόση τον Ιανουάριο, υπήρξε μείωση 85% στις περιπτώσεις συμπτωματικής Covid-19 μέσα στις επόμενες 15 έως 28 μέρες. Η συνολική αποτελεσματικότητα, δηλαδή η μείωση των λοιμώξεων στους εμβολιασμένους σε σχέση με όσους δεν έχουν εμβολιαστεί -αν συμπεριληφθούν και οι ασυμπτωματικές περιπτώσεις- ήταν 75% μετά την πρώτη δόση.

Η Ρεγκέβ-Γιοτσάι τόνισε ότι το εμβόλιο είναι «εντυπωσιακά αποτελεσματικό», αλλά επεσήμανε ότι η μελέτη αφορούσε ανθρώπους που είναι «κυρίως νέοι και υγιείς», με μικρό ποσοστό άνω των 65 ετών. Από την άλλη, η μελέτη έγινε στη διάρκεια μιας έξαρσης κρουσμάτων στο Ισραήλ, με τα νοσοκομεία να κατακλύζονται από νέα περιστατικά.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα μετά την πρώτη δόση φαίνεται να δικαιώνει τη βρετανική κυβέρνηση που αποφάσισε να απομακρύνει χρονικά στις 12 εβδομάδες τις δύο δόσεις τόσο για το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, όσο και για εκείνο των Οξφόρδης/AstraZeneca, καθώς προσπαθεί να εμβολιάσει όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του βρετανικού πληθυσμού με την πρώτη δόση.

Η Pfizer αρνήθηκε να σχολιάσει τα νέα στοιχεία από το Ισραήλ, λέγοντας ότι κάνει τη δική της ανάλυση για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε πραγματικές συνθήκες σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ. Οι Pfizer και BioNTech έχουν πει ότι δεν έχουν υπάρχουν επαρκή στοιχεία πως το χρονικό «άπλωμα» των δύο δόσεων είναι εξίσου αποτελεσματικό. Σχεδόν όλες οι χώρες -μεταξύ των οποίων το Ισραήλ και οι ΗΠΑ- προσπαθούν να τηρήσουν το διάστημα των τριών εβδομάδων ανάμεσα στις δύο δόσεις.