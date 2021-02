Κοινωνία

Νεκρός ανήλικος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Πολύωρη ήταν η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 17χρονου, που έχασε τη ζωή του νωρίς το πρωί.

Τραγωδία στο Ρέθυμνο! Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και τον καταπλάκωσε.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς το άψυχο σώμα του νεαρού βρισκόταν κάτω από το τρακτέρ.

Για το δυστυχήμα ειδοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ Ρεθύμνου και η αστυνομία.

Άγνωστα παραμένουν προς το παρόν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Παράδεισος Ρεθύμνου.

