Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA – Perseverance: Οι πρώτες εικόνες του ρόβερ από τον Άρη

Μεγάλη στιγμή για την επιστήμη και την ανθρωπότητα η επιτυχής προσγείωση του ρομπότ της NASA στον «κόκκινο» πλανήτη.

Ενθουσιασμός επικρατεί στη NASA μετά την προσγείωση του ρομποτικού σκάφους στον πλανήτη Άρη, το οποίο προσγειώθηκε χθες με επιτυχία, με αποστολή την έρευνα για το αν έχει υπάρξει ζωή στον «κόκκινο πλανήτη».

Λίγο αφού «πάτησε» στον Άρη, έστειλε και τις πρώτες του φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τη NASA, το ρομπότ με τις έξι ρόδες, ονόματι Perseverance, πέρασε μέσα από την παχιά πορτοκαλί ατμόσφαιρα και ακούμπησε στην επιφάνεια του Άρη, στην πιο ριψοκίνδυνη προσγείωση που έχει γίνει ποτέ.

Ο Άρης είναι για χρόνια τώρα «παγίδα θανάτου» για τους επισκέπτες του. Το Perseverance θα συλλέξει γεωλογικά δείγματα, τα οποία θα φέρει πίσω στη Γη, σε διάστημα δέκα ετών, με σκοπό την ανάλυσή τους και την έρευνα για το αν υπάρχουν σημάδια μικροσκοπικής ζωής.