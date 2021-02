Κόσμος

Λουιζιάνα: Παραμυθένια “γλυπτά” από πάγο σε λίμνη (εικόνες)

Υπέροχες εικόνες έχει δημιουργήσει το ψύχος, ενώ τα προβλήματα είναι «βουνό».

Σπάνιο όσο και παραμυθένιο είναι το σκηνικό που έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ, σε λίμνη της Λουιζιάνα.

Τα δέντρα έχουν κρυσταλλωθεί από τον πάγο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία «γλυπτών» από πάγο.

Οι καταιγίδες και το χιόνι που πλήττουν την περιοχή, προκάλεσαν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πάνω από 300.000 σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι δρόμοι στην περιοχή είναι απροσπέλαστοι.

Παρά το ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν το Σαββατοκύριακο, είναι πολλοί αυτοί που θα παραμείνουν χωρίς ρεύμα και την επόμενη εβδομάδα.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα έχει ζητήσει να κηρυχθεί η πολιτεία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, την ώρα που πάνω από 48.000 κάτοικοι δεν έχουν νερό και περισσότεροι από 950.000 ζουν σε περιοχές που πρέπει να το βράσουν πριν το πιουν ή μαγειρέψουν.