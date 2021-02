Life

Ντόλι Πάρτον: “Έριξε άκυρο” στην ανέγερση αγάλματός της

Με μια λιτή, μα σαφή ανακοίνωση, η καλλιτέχνης αιτιολογεί την άρνησή της να τιμηθεί από την πολιτεία της.

Την απόσυρση του νόμου που προβλέπει την ανέγερση του αγάλματός της έξω από το Καπιτώλιο του Νάσβιλ, στο Τενεσί, ζήτησε από τους βουλευτές η Ντόλι Πάρτον.

«Δεδομένου του τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στον κόσμο, δεν νομίζω ότι η κατάλληλη στιγμή για να ‘μπω’ στο πεζοδρόμιο», αναφέρεται σε σχετική δήλωση της καλλιτέχνιδος.

Πριν από περίπου ένα μήνα βουλευτής των Δημοκρατικών έφερε νόμο με πρόβλεψη να τιμηθεί η Πάρτον «για όλα όσα έχει συνεισφέρει στην Πολιτεία».

Εκτός από είδωλο της μουσικής, η Ντόλι Πάρτον είναι φιλάνθρωπος. Έχει ιδρύσει βιβλιοθήκη «φαντασίας» η οποία στέλνει βιβλία σε παιδιά κάτω των 5 ετών σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη βελτίωση της λογοτεχνικής τους επιθυμίας, ενώ έκανε γενναία δωρεά εκατομμυρίων δολαρίων για τις έρευνες του εμβολίου της Moderna κατά του κορονοϊού. Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή της στην εξάλειψη των δικαστικών φυλετικών διακρίσεων.