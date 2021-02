Κόσμος

Ανήλικοι βασάνισαν και σκότωσαν άνδρα (βίντεο)

Σοκάρει η βιαιότητα στο έγκλημα με ανήλικους δράστες. Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη οι πιτσιρικάδες.

Τρεις ανήλικοι επέλεξαν ένα τυχαίο θύμα και το βασάνισαν άγρια.

Τα τρία αγόρια πήραν τον άνδρα σε ένα εγκαταλειμμένο χώρο και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου, ενώ ο ένας από τους δράστες είναι μόλις 16 ετών.

Επέλεξαν τυχαία τον 43χρονο οικοδόμο, που πέτυχαν σε βενζινάδικο στη Σλοβακία κι ένα από τα παιδιά τον πλησίασε, προτείνοντάς του να πάνε μαζί για ένα ποτό.

Στη συνέχεια τον πήγαν στο κτήριο, όπου τον βασάνισαν, αφού πρώτα του μίλησαν λίγο, λέγοντάς του ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μέρα της ζωής του, αφού θα πέθαινε το ίδιο βράδυ.

Ο άτυχος άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπό του, σε σημεία του κρανίου του και σε όλο του το σώμα. Κατέληξε με το πρόσωπό του σπασμένο.

Οι αστυνομικοί δεν είναι σίγουροι για το πότε συνέβη το περιστατικό, όμως η σορός του βρέθηκε στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι κατηγορούμενοι είναι υπό κράτηση και την τύχη τους θα αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακίας.

Ο ψυχίατρος είπε ότι το κίνητρό τους είναι ακατανόητο και τα αγόρια θα περάσουν από ενδελεχή ανάκριση.

Είναι αντιμέτωπα με ποινή ισόβιας κάθειρξης.