Πολιτική

Πατούλης: ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την αποκλειστική ευθύνη να μεταφέρει το ρεύμα σε κάθε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής άσκησε σκληρή κριτική στον ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία του, επιρρίπτοντας του την πλήρη ευθύνη για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Συνέχεια στην κόντρα Περιφέρειας και ΔΕΔΔΗΕ έδωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Όπως είπε, «όπως ο ΟΣΕ έχει την ευθύνη να διατηρεί τον συρμό ανοιχτό και να προλαμβάνει ακόμα και ένα δέντρο που μπορεί να πέσει και να εκτροχιαστεί, έτσι ακριβώς είναι και η δουλειά της ΔΕΔΔΗΕ. Να μεταφέρει το ρεύμα σε κάθε σπίτι μέσα από τα ηλεκτροφόρα και πρέπει να προλαμβάνει εκείνο που μπορεί να προκαλέσει την οποιαδήποτε πτώση του καλωδίου. Για αυτό πληρώνεται και πληρώνεται ακριβά».

Επιπλέον, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», άφησε αιχμές για τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, λέγοντας ότι ακόμη και την περίοδο που ο ίδιος ήταν δήμαρχος, όταν καλούσαν τον ΔΕΔΔΗΕ για να φροντίσει κάποιο καλώδιο στην καλύτερη περίπτωση ερχόταν μετά από 2-3 μήνες ή και καθόλου.

Όπως είπε ο κ. Πατούλης, για να γίνει η σωστή φροντίδα των δέντρων και κλαδιών που είναι κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος τεχνίτης της ΔΕΔΔΗΕ για να το φροντίσει ώστε να μην υπάρξει ατύχημα ή ακόμη και θάνατος.

Ακόμη και τα καλοκαίρια, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη όταν καλείτε ο ΔΕΔΔΗΕ να φροντίσει τα καλώδια σε δάση για να μην πετάνε σπινθήρες δεν ανταποκρίνεται τις περισσότερες φορές. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει για αυτό το θέμα να υπάρχουν οι συντονιστές του κράτους.