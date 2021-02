Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: Από Σεπτέμβρη επιστροφή στην κανονικότητα

Ο καθηγητής για τα εμβόλια, τον εμβολιασμό και την ανοσία. Το Πάσχα, το καλοκαίρι και το τέλος του lockdown.

Στην αύξηση της παραγωγής εμβολίων από τις εταιρείες που έχουν ήδη πάρει έγκριση, αλλά και στην έγκριση του εμβολίου της Johnson&Johnson τις επόμενες μέρες αναφέρθηκε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο καθηγητής το εμβόλιο της Johnson&Johnson εγκρίνεται από τις ΗΠΑ τις επόμενες μέρες και μέσα στο Μάρτιο θα έχει πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναμένεται ότι, «τέλη Μαρτίου θα έχουν αυξηθεί πολύ τα εμβόλια».

«Θα κάνουμε καλό Πάσχα γιατί θα έχουμε εμβολιάσει όλους τους ευπαθείς και λόγω του ότι θα έχουμε καλό καιρό», είπε ο καθηγητής και εκτίμησε ότι, «και το καλοκαίρι μας θα είναι πολύ καλό».

«Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε εμβολιάσει το 70%, νομίζω από το Σεπτέμβρη θα πάμε σε πιο κανονική κανονικότατα, θα πρέπει να δούμε και τις μεταλλάξεις και στο τέλος θα γίνει ο κορονοϊός μια απλή ίωση που θα σε κρατά στο σπίτι», είπε σχετικά.

Για τη λήξη του lockdown, είπε πως πλήρη εικόνα για το αν έχουν απόδοση τα μέτρα θα έχουμε την επόμενη Τρίτη – Τετάρτη.

Όσο αφορά τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, υπενθύμισε ότι θα είναι στην επόμενη ομάδα που θα εμβολιαστεί και τόνισε ότι «δεν υπάρχουν ‘σκορ’ κινδύνου για το συνδυασμό ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα», τονίζοντας ότι η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης στα πιο επικίνδυνα υποκείμενα νοσήματα.

Επιβεβαίωσε τέλος πως, στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής «θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο διπλής μάσκας».