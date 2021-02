Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: στα νησιά περισσότερα χρήματα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη!

Σε ποιο νησί μοιράστηκαν τα περισσότερα χρήματα σε επιχειρήσεις. Πόσα χρήματα θα λάβουν οι επιχειρήσεις ανάλογα με τους εργαζομένους από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6.

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις διεκδικούν για ακόμα μία φορά ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 και με λίγες ακόμα εκκρεμότητες για εκταμίευση ποσών στους δικαιούχους του 5ου κύκλου, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τον πρώτο απολογισμό των στοιχείων από τους πέντε πρώτους κύκλους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ανά ΔΟΥ, τα 14 νησιά της χώρας μοιράστηκαν 1,12 δισ. ευρώ. Αν προσθέσουμε και την Κρήτη, τότε το ποσό αυξάνεται σε περίπου 1,8 δις. ευρώ.

Πρόκειται για περιοχές της χώρα οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη τουριστική κίνηση και λόγω των περιοριστικών μέτρων κλάδοι όπως ο τουρισμός και η εστίαση έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Αν κανείς τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα ποσά στις ΔΟΥ Αθηνών όπου το ποσό ανέρχεται συνολικά σε 1,15 δισ. ευρώ και στις ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, ύψους 416,98 εκατ. ευρώ, παρατηρεί ότι στα νησιά δόθηκε το μεγαλύτερο ποσό από τα 6,8 δισ. ευρώ που κατεβλήθη συνολικά κι από τους 5 κύκλους.

Μεταξύ των νησιών, τα μεγαλύτερα ποσά δόθηκαν σε

Ρόδο 241,49 εκατ. ευρώ

Σαντορίνη 179,26 εκατ. ευρώ

Κέρκυρα 147,8 εκατ. ευρώ

Μύκονο 106,03 εκατ. ευρώ

Ηράκλειο 300,48 εκατ. ευρώ

Χανιά 187,62 εκατ. ευρώ.

Στην Αθήνα, εκτός από την ΦΑΕ Αθηνών όπου «μοιράστηκαν» 578,30 εκατ. ευρώ, στην Α΄ Αθηνών δόθηκαν 240,28 εκατ. ευρώ και στη Δ΄ Αθηνών 161,24 εκατ. ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, από την ΦΑΕ Θεσσαλονίκης καταβλήθηκαν 144,91 εκατ. ευρώ και από την Δ΄ Θεσσαλονίκης 82,68 εκατ. ευρώ.

Με αμείωτο ρυθμό ωστόσο συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οι οποίες πλησιάζουν πλέον τις 400.000. Η σχετική διορία λήγει την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, αν και φαίνεται ότι όλο και περισσότερες πια επιχειρήσεις και επαγγελματίες υποβάλλουν αιτήσεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα ένταξης στον 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι καταγράφουν πτώση τζίρου άνω του 20% τον Ιανουάριο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην στήριξη επιχειρήσεων οι οποίες παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Ιανουάριο όπως οι κλάδοι της εστίασης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Για αυτές τις κατηγορίες το κατώτατο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε :

1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους,

2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους,

4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους και

8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα μπορέσουν να λάβουν από 500 ευρώ έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την μείωση των εσόδων τους τον Ιανουάριο.

Στους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών είναι οι πληρωμές στους δικαιούχους να πραγματοποιηθούν την περίοδο 3 και 5 Μαρτίου. Το κατά πόσο βέβαια θα μπορέσουν να λάβουν όλες όμως οι αιτούμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες την οικονομική ενίσχυση, θα φανεί αφού κλείσει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και εκδοθεί η νέα υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια αλλά και την βάση επιλογής των τελικών δικαιούχων.

Πηγή: naftemporiki.gr