“Αττικόν”: Αυξημένη πιθανότητα εισαγωγής σε ΜΕΘ για έγκυες

Αναλυτικά τα στοιχεία για τις έγκυες και τους κινδύνους που διατρέχουν εν μέσω πανδημίας. Προτείνεται ή όχι ο εμβολιασμός σε αυτή την ομάδα και γιατί;

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 έως σήμερα έχουν νοσηλευτεί στη Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Νοσοκομείο «Αττικόν» 41 έγκυες, οι οποίες ήταν θετικές στον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Όπως σημειώνουν οι Σοφία Καλανταρίδου, καθηγήτρια-διευθύντρια Γ' Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, στο «Αττικόν» και Παναγιώτης Κρόκος, ιατρός της Κλινικής, μελέτη του Center for Disease Control (CDC) έχει δείξει ότι η εγκυμοσύνη προδιαθέτει σε κίνδυνο για βαριά λοίμωξη από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 με αυξημένη πιθανότητα για εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), διασωλήνωση και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, χωρίς όμως να αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου από λοίμωξη COVID-19.

Τα στοιχεία από το "Αττικόν"

Πέντε από τις έγκυες εμφάνισαν πνευμονία COVID-19, μία στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και τέσσερις στο τρίτο τρίμηνο. Στις 9-2-2021, σε μία λεχωίδα, την 4η ημέρα της λοχείας, παρατηρήθηκε σοβαρή επιβάρυνση της αναπνευστικής της λειτουργίας και χρειάστηκε να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθεί για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Παρέμεινε διασωληνωμένη για 6 ημέρες και έπειτα από 8 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, επανήλθε στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο νοσηλείας για ασθενείς με COVID-19 του Νοσοκομείου. Η κλινική της εικόνα έχει βελτιωθεί και το μωρό της, το οποίο είναι αγοράκι με βάρος γέννησης 2425 γραμμάρια, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών και είναι σε άριστη κατάσταση. Σε καμιά από τις γυναίκες που γέννησαν στο "Αττικόν" Νοσοκομείο δεν απομονώθηκε ο ιός SARS-CoV-2 στον πλακούντα, στο αμνιακό υγρό, στο αίμα ομφαλίου λώρου και στο μητρικό γάλα, τονίζει η κ. Καλανταρίδου.

Εμβολιασμός

Αν και αρχικά οι διεθνείς οργανισμοί πρότειναν την αποφυγή του εμβολίου στις έγκυες και τις θηλάζουσες μητέρες, λόγω έλλειψης δεδομένων για την ασφάλειά του στη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού, «νεότερες οδηγίες είναι αντικρουόμενες», αναφέρουν οι δύο γιατροί στο "Αττικόν" Νοσοκομείο. Προσθέτουν ότι «δεν υπάρχουν δεδομένα βλαπτικής επίδρασης, ούτε όμως και στοιχεία ασφάλειας που να οδηγούν σε οδηγία για καθολικό εμβολιασμό των εγκύων και των μητέρων που θηλάζουν. Σε έγκυες υψηλού κινδύνου για έκθεση στον κορονοϊό SARS-CoV-2 προτείνεται ο εμβολιασμός». Οι έγκυες, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα ατομικής προστασίας για την πρόληψη της λοίμωξης από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.