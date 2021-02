Πολιτική

Στο Αιγαίο με κλειστό πομπό το "Τσεσμέ"

Έχει εξέλθει από τα Στενά των Δαρδανελίων και κινείται προς το Αιγαίο. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα.

Τραβάει το σχοινί των προκλήσεων η Άγκυρα βγάζοντας στο Αιγαίο το ωκεανογραφικό σκάφος "Τσεσμέ" λίγες μόνο ημέρες πριν από την έναρξη του επόμενου γύρου των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα.

Η ακριβής θέση του ωκεανογραφικού παραμένει άγνωστη, καθώς το πλοίο πλέει με κλειστό πομπό. Το σίγουρο είναι ότι έχει εξέλθει από τα Στενά των Δαρδανελίων και κινείται προς το Αιγαίο Πέλαγος, ανοιχτά της Ίμβρου.

Το πλοίο φαίνεται να κινείται με σχετικά χαμηλή ταχύτητα χωρίς να μεταδίδει στίγμα στο Marine Traffic και χωρίς να συνοδεύεται από κάποιο πολεμικό τουρκικό πλοίο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας έχει προχωρήσει σε διάβημα για τη νέα τουρκική Navtex για έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού πλοίου «Τσεσμέ». Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου τόνισε μάλιστα πως «η Navtex αυτή καθαυτή είναι παράτυπη καθώς ο σταθμός της Σμύρνης δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει Navtex για αυτή την περιοχή», ενώ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή της τουρκικής πλευράς «αχρείαστη».

Η Ελλάδα, όπως υπενθύμισε, έχει ήδη υποβάλει κάποιες προτάσεις για ημερομηνίες για τις διερευνητικές επαφές για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και περιμένει απάντηση από την τουρκική πλευρά.