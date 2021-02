Οικονομία

Εγκρίθηκε μεγάλο επενδυτικό σχέδιο για ΑΠΕ

Που θα αναπτυχθούν τα αιολικά πάρκα που θα δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού 489 εκατομμυρίων ευρώ από το οποίο πρόκειται να δημιουργηθούν 182 θέσεις εργασίας, ενέκρινε σήμερα η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Επικρατείας, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, του Αναπληρωτή Υπουργoύ Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, των Γενικών Γραμματέων Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, κ. Ορέστη Καβαλάκη, Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, Πολιτισμού, κ. Γιώργου Διδασκάλου και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας και Πρόεδρο του Enterprise Greece, κ. Γιάννη Σμυρλή και του Διευθυντή Στρατηγικών Επενδύσεων του Enterprise Greece, κ. Άκη Σκλάβου.

H επενδυτική πρόταση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εγκατάστασης συγκροτήματος αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 470,4MW και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.591GWh στην Κεντρική και Νότια Εύβοια. Ειδικότερα, πρόκειται για 8 αιολικά πάρκα, τέσσερα στη Βόρειο-κεντρική Εύβοια και τέσσερα στη Νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με την πρόταση, η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη επιδιώκει να αποτελέσει πόλο έλξης αξιόπιστων διεθνών επενδυτών, να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, να προστατεύσει το περιβάλλον, στηρίζοντας δυναμικά την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και συμβάλλοντας στον στόχο της πλήρους απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2028.