Κόσμος

Κορονοϊός - Ιαπωνία: συναγερμός για νέα μετάλλαξη

Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, εντοπίστηκε σε δεκάδες κρούσματα και έχει προβληματίσει τους ειδικούς.

Η Ιαπωνία επιβεβαίωσε ένα νέο παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι νέα συρροή κρουσμάτων εμφανίστηκε σε κέντρο μεταναστών στο Τόκιο, παρουσιάζοντας μια νέα πρόκληση καθώς η χώρα προσπαθεί να αναχαιτίσει ένα τρίτο κύμα της επιδημίας της COVID-19.

Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος εντοπίστηκε σε 91 κρούσματα στην περιοχή Κάντο της ανατολικής Ιαπωνίας και σε 2 κρούσματα σε αεροδρόμια, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Κατσουνόμπου Κάτο. Η ιαπωνική κυβέρνηση αυξάνει την επιτήρηση έναντι παραλλαγμένων στελεχών του νέου κορονοϊού καθώς αυτά μπορεί να είναι πιο ανθεκτικά στα εμβόλια, τα οποία άρχισε να διανέμει η Ιαπωνία αυτήν την εβδομάδα.

"Μπορεί να είναι πιο μεταδοτικό από τα συμβατικά στελέχη και, αν συνεχίσει να εξαπλώνεται εγχωρίως, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία αύξηση των κρουσμάτων", σημείωσε ο Κάτο.

Το νέο στέλεχος δείχνει να προήλθε από το εξωτερικό, αλλά είναι διαφορετικό από τους άλλους τύπους του ιού που έχουν εντοπιστεί σποραδικά στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νόσων. Αυτό φέρει την μετάλλαξη E484K στην πρωτεΐνη ακίδα του ιού, η οποία έχει βρεθεί σε άλλα παραλλαγμένα στελέχη, κάτι το οποίο μπορεί να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.