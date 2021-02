Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: “βροχή” οι αιτήσεις

Εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες. Πότε λήγει η προθεσμία.

Του Νίκου Ρογκάκου

Συνωστισμός στην πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα προκαταβολή 6, από επαγγελματίες και επιχειρήσεις για να λάβουν τα χρήματα και να λάβουν ταμειακές ανάσες από τα φθηνά κρατικά δάνεια ύψους 500 εκ. ευρώ και την διαγραφή του 50% του ποσού.

Μολονότι τα κριτήρια υπαγωγής είναι ακόμη «άγνωστα» - και κυρίως αυτό της πτώσης του τζίρου για το μήνα Ιανουάριο, που είναι το «κλειδί» για μία επιχείρηση που θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στα φθηνά δάνεια -κάτι που σημαίνει ότι μετά την Υπουργική Απόφαση θα ακολουθήσει το μεγάλο «ξεσκαρτάρισμα», μέχρι αργά χθες το βράδυ οι αιτήσεις έφθαναν τις 370.000.

Όπως όλα δείχνουν ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερομένων θα ξεπεράσει τις 400.000 έως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου που λήγει η νόμιμη προθεσμία. Όσες πάντως αιτήσεις πληρούν τους όρους υπαγωγής θα πρέπει από την προσεχή Τρίτη 23 Φεβρουαρίου να οριστικοποιήσουν το αίτημά τους υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το κατώτατο όριο ενίσχυσης για τους κλάδους που δεν παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή ανέρχεται στα 500 ευρώ και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στις 50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την πτώση των εσόδων τους. Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους με κατεβασμένα ρολά στα τέλη Ιανουαρίου τα κατώτατα όρια των ενισχύσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Σε 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους,

Σε 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους,

Σε 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους και

Σε 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

Όπως και στις Επιστρεπτέες Προκαταβολές 4 και 5, το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως την 31η Ιουλίου του 2021.

Την ίδια ώρα στα 6,8 δισ. ευρώ ή 12,486 ευρώ κατά μέσο όρο έφτασαν συνολικά οι ενισχύσεις από τους πέντε κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής με το ποσό να μοιράζονται 544.591 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.