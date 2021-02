Υγεία - Περιβάλλον

Γηροκομείο Βόλου: έλεγχος για παρατυπίες στον εμβολιασμό

Τι αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από καταγγελίες

'Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση απο την Εθνική Αρχή διαφάνειας, "Κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της ΕΑΔ μεταβαίνει σήμερα στον Βόλο, προκειμένου να διερευνήσει τις καταγγελίες σχετικά με τη διαδικασία εμβολιασμού στο Γηροκομείο Βόλου".

"Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διερευνούν κατά προτεραιότητα κάθε ένδειξη μη τήρησης της νομιμότητας και αδιαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμών, ώστε να υπάρχει άμεση και τεκμηριωμένη επαλήθευση των πραγματικών περιστατικών και πληροφόρηση της κοινής γνώμης", σημείωνει η ΕΑΔ.

Τι αναφέρουν οι καταγγελίες

Σύμφωνα με το myvolos.net, "Εμβολιασμοί ατόμων τα οποία ούτε τρόφιμοι είναι, ούτε προσωπικό, ούτε μέλη του ΔΣ του Γηροκομείου Βόλου, αναφέρεται πως έγιναν το προηγούμενο διάστημα στη δομή κατά παράβαση της προτεραιοποίησης όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και σε φωτογραφικό υλικό στη σελίδα της Μονάδας στο fb, φέρεται να έχουν εμβολιαστεί και άτομα εκτός του ΔΣ του Γηροκομείου, τα οποία άγνωστο με ποιά διαδικασία, μπήκαν στις λίστες μαζί με εργαζόμενους, τρόφιμους και τα μέλη της Διοίκησης. Σε φωτογραφία εμφανίζεται ενδεικτικά μέλος από τα δεκάδες μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου, ξένο στο ΔΣ της Μονάδας, να συμμετέχει στον εμβολιασμό ενώ σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα στο Γηροκομείο Βόλου μετέβη για κατ΄ εξαίρεση εμβολιασμό και υψηλόβαθμο στέλεχος της Εφορίας Βόλου.

Εργαζόμενοι και συγγενείς τροφίμων διερωτώνται με ποιά διαδικασία και μέτρα ασφαλείας, εισέρχονται στη δομή για κατ εξαίρεση εμβολιασμό άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το Γηροκομείο αναφέροντας πως πρόσφατα η Μαγνησία συγκλονίστηκε από την τραγική κατάσταση με το Γηροκομείο Καναλίων όπου έχασαν τη ζωή τους τρόφιμοι και άλλοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη διασπορά του κορονοϊού στη δομή. Τέλος, ζητούν από τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει αφενός τις συνθήκες στη Μονάδα κυρίως όμως να εξεταστεί η λίστα όλων όσων έχουν εμβολιαστεί, με ποιά ιδιότητα προτεραιοποιήθηκαν, ποιός συνέταξε τις λίστες ατόμων προς εμβολιασμό, αν εμβολιάστηκαν κατ΄ εξαίρεση άτομα κ.α."

Όπως δήλωσε ο Αντώνης Φωκίδης.δημοιογράφος του εν λόγω ιστότοπου, "εκτός σειράς εμβολιάστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ υπήρξαν αναφορές και για ακόμα δύο άτομα, εφοριακούς, που εμφανίστηκαν στη λίστα του γηροκομείου ως υπάλληλοί του".

O Πάνος Παύλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του Γηροκομείου Βόλου, μιλώντας στο Mega, είπε, μεταξύ άλλων, "προχτές που κάναμε το δεύτερο εμβολιασμό ήταν ημέρα γιορτής. Εμβολιάστηκε η αντιπρόεδρος του γηροκομείου που είναι εφοριακός, έχει δώσει τη ζωή της για το γηροκομείο Βόλου. Έτσι βρέθηκε στη λίστα. Ένα άτομο εμβολιάστηκε εκτός σειράς. Στον πρώτο εμβολιασμό πεταχτήκαν οχτώ εμβόλια, τρεις ηλικιωμένοι αρνήθηκαν να κάνουν, άλλοι τρεις είχαν πυρετό, και άλλοι δύο έφυγαν από τη ζωή. Ένα μέλος του ΔΣ ήταν στην Αθήνα αποκλεισμένος, άλλο μέλος είχε αλλεργία και δεν έκανε το εμβόλιο. Αυτά τα εμβόλια λοιπόν, την πρώτη φορά πετάχτηκαν. Εμείς δεν είμαστε μόνιμη μονάδα εμβολιασμού, είμαστε μεταφερόμενη μονάδα. Βεβαίως ενημερώσαμε και τον ΕΟΔΥ, και τον γιατρό που ήταν υπεύθυνος εμβολιασμού, και μας είπαν ότι περισσεύουν αυτές οι δόσεις. Έτσι ήρθε άτομο εκτός γηροκομείου και έκανε το εμβόλιο. Δυστυχώς ήταν μόνο ένα άτομο, και το θέμα θα έπρεπε να είναι τα έξι εμβόλια που πήγαν χαμένα. Οι υπάλληλοι του ΕΟΔΥ έπρεπε να έχουν τη λίστα από το νοσοκομείο και να καλέσουν τους επόμενους. Αυτό που έγινε λέγεται νέα ιατρική εντολή. Είναι διοικητικό θέμα, έπρεπε να έχει ενημερώσει ο διευθυντής του γηροκομείου. Εγώ είμαι εθελοντής. Ήδη έχουν ζητηθεί ευθύνες και έχω ζητήσει έκτακτο ΔΣ για το θέμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι σε μια κινητή μονάδα".