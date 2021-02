Οικονομία

Γεωργιάδης: σύντομα θα ανοίξει η εστίαση

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίμησε να χαθούν χρήματα ώστε να σωθούν ζωές.

Την προσωπική του άποψη ότι σύντομα θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά η εστίαση στην Ελλάδα, που θα τύχει και περαιτέρω στήριξης, και ότι τον Μάιο θα ξανανοίξουν οι χώροι και οι υπηρεσίες για δεξιώσεις, εξέφρασε την Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Γεωργιάδης ανέλυσε τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης υπέρ του κλάδου της εστίασης και είπε ότι ένα «νέο ΕΣΠΑ» θα χρησιμοποιηθεί για να στηριχθεί ο τομέας, ενώ είναι ήδη σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΒΕ για αυτό.

«Ημερομηνία δεν μπορώ να δώσω, αλλά μπορώ να πω ότι σύντομα θα ανοίξει και η εστίαση», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Επεσήμανε ακόμη ότι «είναι προσωπική μου άποψη, αλλά θα το διακινδυνεύσω να πω ότι τον Μάιο θα ξανανοίξουν οι χώροι εκδηλώσεων, και το κέτερινγκ για γάμους βαπτίσεις κλπ.», προσθέτοντας ότι «το λέω γιατί είναι ένας τομέας στον οποίον ο κόσμος χρειάζεται να κάνει τον προγραμματισμό του».

«Δε φανταζόμουν ποτέ πως θα ήμουν ο υπουργός Ανάπτυξης που θα φρόντιζε πώς να κλείνουν καταστήματα και να μπαίνουν λιγότεροι. Θα ήθελα να ανοίγουν και να ενθαρρύνω να μπαίνουν περισσότεροι μέσα», παραδέχθηκε επίσης ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προτίμησε να χαθούν χρήματα ώστε να σωθούν ζωές.