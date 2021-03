Πολιτισμός

Οι Γάλλοι ζητούν αναγνώριση της UNESCO για την μπαγκέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε αρτοποιοί για την προσπάθεια και τα επιχειρήματα τους, για ένταξη της στον κατάλογο της οργάνωσης με τους πολιτιστικούς θησαυρούς.

Η μπαγκέτα, το διάσημο ψωμί της Γαλλίας, που φτιάχνεται από αλεύρι σίτου, νερό, μαγιά, αλάτι και αποτελεί σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας ισάξιο με τον Πύργο του Άιφελ, ενδέχεται σύντομα να ενταχθεί στον κατάλογο πολιτιστικών θησαυρών της UNESCO.

Οι αρτοποιοί λένε ότι η παραδοσιακή αυτή χειροποίητη, λεπτή και μακρόστενη φραντζόλα, η αγορά της οποίας από τους τοπικούς φούρνους αποτελεί εδώ και δεκαετίες ενός είδους τελετουργία στην καθημερινή ζωή των Γάλλων, απομακρύνεται από τα ράφια των καταστημάτων, ακόμα και στη Γαλλία, από άλλα κατεψυγμένα αρτοποιήματα, που παρασκευάζονται μαζικά σε τεράστιες γραμμές παραγωγής.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα μυστικό για να φτιάξει κανείς μια καλή παραδοσιακή μπαγκέτα», λέει ο Μικαέλ Ρεϊντελέτ, ιδιοκτήτης οκτώ αρτοποιείων. «Χρειάζεται χρόνος, το savoir faire, ο σωστός τρόπος ψησίματος, καλής ποιότητας αλεύρι χωρίς προσθετικές ουσίες».

Η Συνομοσπονδία Γάλλων Αρτοποιών κατέθεσε αίτηση προκειμένου η γαλλική μπαγκέτα να προστεθεί στον κατάλογο των θησαυρών Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η μπαγκέτα έχει δύο ανταγωνιστές, γαλλικής και πάλι προέλευσης: τις στέγες από γκρίζο ψευδάργυρο του Παρισιού και το φεστιβάλ Οίνου Biou d’Arbois στη Ζιρά. Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας θα καταθέσει την πρότασή της στον πρόεδρο τον Μάρτιο.

Οι αρτοποιοί υποστηρίζουν ότι η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO θα προστατεύσει την τεχνογνωσία που έχει κληρονομηθεί από γενιά σε γενιά και προστατεύει την μπαγκέτα από απατεώνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο κατάλογος των μνημείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει ήδη τις αρχαίες μεθόδους παρασκευής επίπεδων άρτων στο Ιράν και το Καζακστάν.

Η τέχνη πίσω από τις 1.500 και πλέον μπίρες που φτιάχνονται στο Βέλγιο έχει επίσης αναγνωριστεί, όπως και η τέχνη του στροβιλισμού της ναπολιτάνικης πίτσας στην Ιταλία.

Οι Γάλλοι αρτοποιοί επλήγησαν σφόδρα από τους περιορισμούς κατά της Covid-19 τον περασμένο χρόνο. Ο Μικαέλ Ρεϊντελέτ επισημαίνει πως «αυτός ο τίτλος θα μπορούσε να παρηγορήσει τους αρτοποιούς και να ενθαρρύνει την επόμενη γενιά».

Περίπου 6 εκατομμύρια μπαγκέτες πωλούνται καθημερινά στη Γαλλία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντομινίκ Ανράκτ, τον πρόεδρο της ένωσης αρτοποιών, η πολιτισμική αυτή συνήθεια απειλείται, δεδομένου ότι 30.000 φούρνοι έχουν κλείσει από το 1950 και έχουν επικρατήσει τα σούπερ μάρκετ.

«Το πρώτο θέλημα που ζητάμε από ένα παιδί είναι να πάει να αγοράσει μία μπαγκέτα από τον φούρνο», εξηγεί ο Ανράκτ.

«Το οφείλουμε στον εαυτό μας να προστατεύουμε αυτές τις συνήθειες».