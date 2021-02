Παράξενα

Βίντεο: απεγκλωβισμός επιβάτη του μετρό που τον πήρε ο ύπνος

Μεγάλη ντροπή ένιωσε ο άνδρας που χρειάστηκε την επέμβαση της πυροσβεστικής για να βγει από το μετρό.

Τη βοήθεια της πυροσβεστικής χρειάστηκε για να βγει από το μετρό ένας άνδρας στην Κίνα.

Ο συγκεκριμένος είχε πάει σε οικογενειακό τραπέζι και επιστρέφοντας, λίγο αφού μπήκε στο μετρό, τον πήρε ο ύπνος. Όταν όμως ξύπνησε, βρέθηκε με το κεφάλι του σφηνωμένο στο χερούλι, στην άκρη των καθισμάτων.

Οι πυροσβέστες έσπευσαν στον τερματικό σταθμό του μετρό, για τη διάσωσή του και μετά από μία σύντομη επιθεώρηση του χώρου, αποφάσισαν να αφαιρέσουν το χερούλι.

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε στο κεφάλι του, απλώς το μάγουλό του τρίφτηκε λίγο και πρήστηκε. Εκείνος ήταν μπερδεμένος, όμως η σύζυγός του, που ήταν μαζί του, κατάλαβε τι συνέβη.

Ο άνδρας της είχε πιει κρασί με το δείπνο και αφού μπήκαν στο μετρό κάθισε, όταν όμως το μετρό φρέναρε, έπεσε και το κεφάλι του σφηνώθηκε στο χερούλι.

Ο ίδιος αισθάνθηκε μεγάλη ντροπή, κυρίως όταν είδε τους διασώστες του.

Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, οι πυροσβέστες έβαλαν στη θέση τους το χερούλι.