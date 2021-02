Πολιτισμός

Μενδώνη: Επικίνδυνος άνθρωπος ο Λιγνάδης, μας εξαπάτησε

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε η Υπουργός Πολιτισμού. Τι είπε για τα fake news.

Στη διάθεση της δικαιοσύνης θέτει όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων φορέων του και αυτομάτως και τον εαυτό της, όταν και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, τόνισε πριν από λίγη ώρα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνέντευξη Τύπου η οποία είναι σε εξέλιξη.

Η σεξουαλική βία είναι φρικιαστική και επονείδιστη υπόθεση σημείωσε για να συμπληρώσει «είμαστε κράτος δικαίου και γι αυτό προχωρούμε δια της θεσμικής οδού, της δικαιοσύνης».

Όπως ανέφερε και στη συνέντευξη Τύπου η κ. Μενδώνη κατέθεσε το πρωί μηνυτήρια αναφορά - υπόμνημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων υποθέσεων στο θέατρο. Η αναφορά της υπουργού θα διαβιβαστεί εντός της ημέρας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

«Ο Λιγνάδης μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε με υποκριτική τέχνη» είπε η κ. Μενδώνη και όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός «δεν ήταν προσωπικός φίλος του Δημήτρη Λιγνάδη, τον γνώριζε όπως όλοι από το σανίδι. Όπως και εγώ» ενώ υποστήριξε ότι κατασκευάζονται fake news.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η υπουργός, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, «είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος».

«Δεν συγκαλύψαμε τίποτα. Δεν καθυστέρησα καθόλου. Η επώνυμη καταγγελία για θύτη και θύμα προέκυψε χθες τα ξημερώματα» είπε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απαντώντας σε ερωτήσεις γιατί δεν υπήρξε πιο γρήγορη αντίδραση.

Ως προς την επιλογή του Δημήτρη Λιγνάδη για τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου η κ. Μενδώνη απάντησε σχετικά ότι η επιλογή έγινε επειδή συγκέντρωνε όλες τις προϋποθέσεις ως ηθοποιός και σκηνοθέτης για τη θέση του διευθυντή του Εθνικού.

Ήταν παρών στο Εθνικό από το 1986, δεν υπήρχαν αντιρρήσεις ότι μπορεί να αναλάβει τη θέση. Επαναλαμβάνω ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης με εξαπάτησε αλλά δεν είχε βρεθεί κάποιος να μου πει το παραμικρό για την ιδιωτική του ζωή. Ο κ. Σκουρολιάκος, ο κ Γεωργουσόπουλος και η κ. Ακρίτα που ήταν πιο κοντά στον χώρο του θεάτρου, είμαι βέβαια ότι αν κάτι ήξεραν θα το είχαν καταγγείλει, είπε μεταξύ άλλων η κ. Μενδώνη.

Σκουρολιάκος: δεν είμαι εγώ που διόρισα τον Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρολιάκος, απαντώντας στην κυρία Μενδώνη, αναφέρει σε δήλωση του τα εξής: Με αγανάκτηση πληροφορήθηκα ότι η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Μενδώνη διερωτήθηκε εάν ως ηθοποιός γνώριζα για τον βίο και πολιτεία του κ. Λιγνάδη από κουτσομπολιά και φήμες και το απέκρυπτα. Να διευκρινίσω ότι ανήκω σ’ εκείνους που τη δουλειά τους την κάνουν χωρίς κουτσομπολιά, φήμες και άλλα συναφή. Δεν είμαι όμως εγώ που διόρισα τον κ. Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και δεν οφείλω εγώ ν’ απαντήσω αλλά εκείνοι που τον επέλεξαν.