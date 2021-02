Αθλητικά

Australian Open: ο Τσιτσιπάς “παραδόθηκε” στον Μεντβέντεβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανώς καταπονημένος από τον αγώνα με τον Ναδάλ, δεν κατάφερε να προβάλλει ισχυρή αντίσταση στον Ρώσο αντίπαλο του.

Τέλος της σπουδαίας διαδρομής του Στέφανου Τσιτσιπά στα γήπεδα της Μελβούρνης, καθώς ηττήθηκε στο σημερινό ημιτελικό του Australian Open από τον Ντανίιλ Μεντβέντεφ και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Ο Ρώσος πρωταθλητής, No 4 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε τον Έλληνα σταρ, ο οποίος ήταν κουρασμένος από την «τιτανομαχία» με τον Ράφα Ναδάλ, στα προημιτελικά του τουρνουά, με 6-4, 6-2, 7-5, και θα διεκδικήσει την Κυριακή το τρόπαιο στον τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μεντβέντεφ πήρε τη νίκη έπειτα από 2 ώρες και 9 λεπτά αγώνα στη Rod Laver Arena και έφθασε στην 20η συνεχόμενη νίκη του. Με εντυπωσιακό σερβίς και τρομερή σταθερότητα, ο Ρώσος είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και μόνο για ένα μικρό διάστημα στα μέσα του 3ου σετ, έχασε την αυτοσυγκέντρωση του, αλλά στο τέλος κατάφερε να φθάσει στη νίκη.

Έτσι, πήρε την πρόκριση για το δεύτερο τελικό Grand Slam της καριέρας του, μετά το US Open 2019, όπου ηττήθηκε από τον Ναδάλ, και την Κυριακή θα τεθεί αντιμέτωπος με τον «μόνιμο» πρωταθλητή τα τελευταία χρόνια στη Μελβούρνη, Τζόκοβιτς, στην 8η μεταξύ τους αναμέτρηση στο tour, με τον Σέρβο να προηγείται 4-3 στις νίκες. Να σημειωθεί πως ο «Νόλε» είναι οκτώ φορές νικητής του Australian Open και θα επιδιώξει την κατάκτηση του ένατου τίτλου.