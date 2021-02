Πολιτική

Μητσοτάκης: Ώρα να δώσουμε συνέχεια με δράση στο “metoo”

Οι συνέπειες της «Μήδειας» και οι καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποιήσεις στο θέατρο και όχι μόνο απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών μετά τις καταγγελίες για όσα έχουν συμβεί στον χώρο του θεάτρου (και όχι μόνο), αλλά και η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, αποτέλεσαν τα βασικά αντικείμενα της συζήτησης που είχαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της είπε ότι θα την ενημερώσει για όλα τα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα στη μηνιαία τους συνάντηση.

«Να ξεκινήσουμε βέβαια με το ζήτημα της κακοκαιρίας «Μήδεια» η οποία έπληξε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση την Αττική. Θέλω να ξέρετε ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν. Ξέρω ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, καταλαβαίνω απόλυτα την ενόχληση και το θυμό των πολιτών», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Κι εμείς θα διορθωθούμε και θα γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον για να αντιμετωπίζουμε προληπτικά, αλλά και εκ των υστέρων, τέτοια φαινόμενα. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και στις τελευταίες περιοχές οι οποίες είχανε πληγεί από την κακοκαιρία, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ειδικά σε περιοχές, στο Διόνυσο και στην Εκάλη, ουσιαστικά έπρεπε να ξαναχτίσουμε το δίκτυο της ηλεκτροδότησης από την αρχή.

Ήταν τόσο μεγάλη η ζημιά η οποία έγινε και τόσα πολλά τα δέντρα τα οποία έπεσαν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στο πως αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα αυτά στο μέλλον. Είναι σαφές και γνωστό και σε εσάς ότι υπάρχει μία ενοχλητική επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων κρατικών φορέων. Δέσμευση προσωπικά δικιά μου και πριν χτυπήσει η κακοκαιρία ήταν ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλυθεί στα πλαίσια ενός νόμου-πλαίσιο για αυτό το οποίο αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ώστε να ξέρει ο καθένας που αρχίζει και που τελειώνει η ευθύνη του, ώστε να μπορεί να υπάρχει και η ανάλογη λογοδοσία».

«Έσπασε ένα πέπλο σιωπής με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο πλαίσιο του #metoo»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα την επικαιρότητα ξεκινώντας με μία ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή.

«Πριν από ακριβώς 65 χρόνια, στις 19 Φεβρουαρίου του 1956, ψήφισαν για πρώτη φορά γυναίκες στη χώρα μας. Σήμερα, 65 χρόνια μετά, η χώρα έχει την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο και τον τελευταίο μήνα έσπασε ένα πέπλο σιωπής με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις οι οποίες έχουνε γίνει στα πλαίσια αυτού του φαινομένου το οποίο αποκαλούμε "metoo". Φαινόμενα εξουσιαστικής βίας, πρωτίστως κατά γυναικών αλλά και όχι μόνο, τα οποία πιστεύω ότι μας συγκλόνισαν όλους, μας ταρακούνησαν όλους, κάποιοι άνθρωποι έσπασαν τη σιωπή με τη φωνή τους. Ήρθε η ώρα τώρα εμείς με τη δράση μας να δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις καταγγελίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο κράτος δικαίου από τη μία και στην κοινωνία δικαίου από την άλλη», τόνισε.

Και συνέχισε: «Είστε, όχι απλά Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είστε γυναίκα, επιφανής νομικός , είστε μάνα και ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά όπως και εγώ ως πρωθυπουργός, πολιτικός, πατέρας έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία ειδικά για τα θέματα που αφορούν στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων που αποτελεί την πιο απεχθή εκδοχή αυτού του φαινομένου.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό, έχουμε δυνατότητες να οπλίσουμε το νομικό μας οπλοστάσιο αλλά είναι πολύ πιο ευρύ και πολύ πιο σύνθετο από αυτό. Και σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους, ένα ζήτημα το οποίο δεν προσφέρεται καθόλου για κομματική αντιπαράθεση και στο δημόσιο διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει, και ευτυχώς έχει ανοίξει, θα πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πολιτική αλλά και κοινωνική συναίνεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όχι μόνο να γυρίσουμε στο παρελθόν και να τιμωρήσει η δικαιοσύνη εκεί που αρμόζει περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών αλλά και κοιτώντας προς το μέλλον να σιγουρευτούμε ότι έχουμε το σωστό πλαίσιο ώστε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τέτοια φαινόμενα. Και σε αυτή την συζήτηση η οποία έχει ανοίξει προσβλέπω και στη δικιά σας στήριξη αλλά και στη δικιά σας παρουσία μέσα από τον πολιτικό λόγο που ως πρώτη πολίτης της χώρας αρθρώνετε».

ΠτΔ: Η βία, λεκτική και σωματική, δεν μπορεί να είναι ανεκτή

«Κύριε πρόεδρε στο πρώτο θέμα της κακοκαιρίας που αναφερθήκατε νομίζω ότι αυτές οι απότομες μεταβολές του καιρού δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και πλέον πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι και συμφιλιωμένοι και με αυτά τα φαινόμενα. Ο κρατικός μηχανισμός είναι πάρα πολύ καλό να μπορεί να προλαμβάνει και αυτό το θυμάμαι και από την πορεία μου σαν δικαστή, αυτή τη σύγκρουση και σύγχυση αρμοδιοτήτων που στην κρίσιμη στιγμή κανείς δεν έχει να αναλάβει την ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα να ξεκαθαρίσουν και βέβαια, ευτυχώς, δεν ήταν μεγάλης έντασης το φαινόμενο, τέτοια διάρκειας τουλάχιστον και μπορούμε σιγά σιγά να επανέλθουμε», είπε παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Τώρα στο δεύτερο θέμα δεν σας κρύβω κύριε πρόεδρε τη μεγάλη ανησυχία και θλίψη μου για όσα ακούγονται και συμβαίνουν, ιδίως στον καλλιτεχνικό χώρο και φανερώνουν ένα πρόβλημα οξύ το οποίο μάλλον προϋπήρχε, υπήρχε εδώ και χρόνια, και αναδεικνύεται τώρα με ένταση.

Η κατάχρηση εξουσίας, η βία - λεκτική και σωματική - είτε πρόκειται για το χώρο εργασίας, είτε για την εκπαίδευση, είτε για τις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις δεν μπορεί να είναι ανεκτή», συνέχισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και πρόσθεσε :

«Στη συνάντησή μου με τη Σοφία Μπεκατώρου, την έκανα ακριβώς για να σταλεί το μήνυμα σε όλους, γυναίκες και άντρες που υφίστανται κακοποιητική συμπεριφορά, ότι η Πολιτεία τους ενθαρρύνει να μιλήσουν χωρίς φόβο. Σιωπές ετών λύνονται επιτέλους τώρα και έχουμε χρέος να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους αυτούς, να προστατευτεί η αξιοπρέπειά τους και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποκαταστήσουμε επίσης το κύρος προσώπων και θεσμών όπου χρειάζεται αλλά είναι εξίσου σημαντικό όπως το λέτε και εσείς, να γίνουν σεβαστές οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου που διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση στο θέμα αυτό. Ας ελπίσουμε ότι στην πορεία τα πράγματα θα πάρουν τη σωστή διάσταση».

«Εγώ πρέπει να σας πω ότι από μια πλευρά, από μια σκοπιά χαίρομαι που κάποιοι άνθρωποι αισθάνθηκαν τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, τη δυνατότητα και την άνεση επιτέλους να μιλήσουν», είπε παίρνοντας ξανά το λόγο ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Πρώτη η Σοφία Μπεκατώρου έσπασε αυτό το πέπλο της σιωπής, εγώ αμέσως και δημόσια χαιρέτησα αυτή της την πρωτοβουλία και νομίζω ότι με τον τρόπο και με τη συζήτηση την οποία κάνουμε δίνουμε θάρρος σε περισσότερους συμπολίτες μας να μιλήσουν, να καταγγείλουν δημόσια ή στη δικαιοσύνη, όπως οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι καλύτερος τρόπος, τέτοια περιστατικά τα οποία πολλές φορές όπως είπατε έρχονται από το βαθύ παρελθόν αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, ενδεχομένως να αισθάνονται ότι υπάρχει και η ασφάλεια ότι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά με τη δέουσα προσοχή και σημασία που πρέπει να τους αποδώσουμε.

Ας δούμε λοιπόν αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή ως μία ευκαιρία ως κοινωνία να κάνουμε ένα βήμα μπρος, για να αποδοθεί δικαιοσύνη για όσα έγιναν και για να προστατεύσουμε τα μελλοντικά πιθανά θύματα από τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Γιατί όποιος σκέφτεται σήμερα να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής εξουσιαστική βία, πιστεύω θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, θα γνωρίζει ότι η πιθανότητα δημόσιας έκθεσης και κατά συνέπεια τιμωρίας εφόσον αυτό κρίνει η δικαιοσύνη ότι θα πρέπει να συμβεί, θα είναι πολύ πιο πιθανό να έχει αυτή την κατάληξη από ότι θα είχε πριν από κάποια χρόνια».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε στη συνέχεια ότι πρόκειται για συμπεριφορές που αποδοκιμάζονται σε κάθε εποχή και επισήμανε: «Υπάρχουν όμως και άλλες που σε προηγούμενες εποχές μπορεί να θεωρούντο συμβατές με τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Σήμερα όμως τα πράγματα εξελίσσονται και η κοινωνία ακριβώς πρέπει να την ακούμε και έχει ωριμάσει αρκετά και γι'αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να λειτουργούν οι θεσμοί σωστά, να ερευνώνται τα ζητήματα. Το κράτος δικαίου να λειτουργεί υπό αυτή τη έννοια, προστατεύοντας όλους τους εμπλεκομένους γιατί ο καθένας μπορεί να έχει κάποια δικαιώματα από την πλευρά του. Όλα πρέπει να γίνουν σεβαστά για να υπάρχει και μια ηρεμία στην κοινωνία».