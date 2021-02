Πολιτική

Μητσοτάκης προς Ερντογάν: δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση

Ο Πρωθυπουργός στην διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Nueva Economia Forum. Τι είπε για την Τουρκία, την πανδημία και τον τουρισμό.

Σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργανώνει το Nueva Economia Forum της Ισπανίας, πήρε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας Πάμπλο Κασάντο και το γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Αντόνιο Λόπεζ-Ιστουρίζ ενώ παρενέβη και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Εισαγωγικά ο Πάμπλο Κασάντο εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για την ελληνική κυβέρνηση και το γεγονός είναι πλέον βασικός παίκτης στις Βρυξέλλες, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην πρόταση του πρωθυπουργού για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά και στο σχέδιο Πισσαρίδη και για στη μεταναστευτική αλλά και την οικονομική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ευχαρίστησε τον Πάμπλο Κασάντο για τα καλά του λόγια και διαπίστωσε μια κοινή βάση πολιτικού διαλόγου.

Όπως είπε, το πρώτο μέλημά του όταν ανέλαβε την εξουσία, ήταν να ανανεώσει το κόμμα αλλά και να το οδηγήσει μακριά από το λαϊκισμό, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να δώσει πειστικές απαντήσεις και λύσεις, καλύπτοντας και τον κεντρώο χώρο του πολιτικού φάσματος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον αποκλεισμό της ακροδεξιάς από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε μια συγκυρία που ακραίες φωνές έχουν κερδίσει έδαφος σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για την Τουρκία μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ανέφερε «ελπίζω να απαντήσουν στις διερευνητικές επαφές, με οδηγό το διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία τίποτα δεν μένει άλυτο».





Τόνισε ότι στους πρώτους 18 μήνες χρειάστηκε να διαχειριστεί πολλές και διαδοχικές κρίσεις. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την πανδημία όπως βέβαια και κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και τις οικονομικές συνέπειές της και τόνισε πως στην Ελλάδα τα καταφέραμε αρκετά καλά, αφού είμαστε από τις χώρες που είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στη διαχείριση της πανδημίας. Την ίδια ώρα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από την βίαιη αυτή συγκυρία της πανδημίας για να εφαρμόσουμε δομικές μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν ανταγωνιστική τη οικονομία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να περιορίσουμε τις εισοδηματικές ανισότητες, τόνισε.

Πρόσθεσε πως αν και το κύριο μέλημά μας είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας, προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε πως δεν θα σταματήσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που αποτελούσε άλλωστε μέρος του προγράμματος της σημερινής κυβέρνησης και περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, προσέλκυση επενδύσεων, μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα για να γίνει πιο λειτουργικός, ψηφιοποίηση της κρατικής μηχανής και πράσινη μετάβαση.

Υπογράμμισε τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης που θεωρεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καθώς δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να αντλήσουν πόρους δανειζόμενα σε υπερεθνικό επίπεδο, και να εξασφαλίσουν επιχορηγήσεις για τη διαχείριση της κρίσης αλλά και να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Επεσήμανε πως η χώρα μας παρουσίασε το σχέδιό μας στην Επιτροπή και έγινε καλά αποδεκτό από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αναφέρθηκε στο σχέδιο Πισσαρίδη και είπε ότι ήταν σημαντικό να δείξουμε πως οι προτάσεις αυτές είναι υπερκομματικές και τολμηρές γιατί ακριβώς καταγράφουν τις δυσλειτουργίες και προτείνουν γενναίες λύσεις.

Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με λειτουργικά εργαλεία πλέον είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αφήσουμε πίσω μας την πανδημία κάποια στιγμή την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2021.

Αναφέρθηκε στη σημασία του πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει προτείνει προκειμένου να υπάρχει ένας κοινός τρόπος πιστοποίησης, χωρίς μεν να αποτελεί διαβατήριο, προκειμένου να διευκολύνονται οι μετακινήσεις και να λάβει ώθηση ο Τουρισμός, με ασφάλεια.

Έκανε αναφορά όμως και στην ανάγκη να θιγούν θέματα για την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές αλλά και γεωπολιτικά ζητήματα, και ξεχωριστά αναφέρθηκε στη στήριξη από το Λαϊκό Κόμμα στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

Θέλησε να σχολιάσει την πολιτική εμβολιασμού της ΕΕ επισημαίνοντας πως η χώρα μας που είναι μια μετρίου μεγέθους χώρα αισθάνεται πιο άνετα όταν οι διαπραγματεύσεις γίνονται από την ίδια την ΕΕ για λογαριασμό μας, σε σύγκριση με το τι θα γινόταν αν έπρεπε ξεχωριστά να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις και να σταθούμε απέναντι σε πολύ μεγαλύτερες χώρες.

«Η διανομή τώρα γίνεται κατά κεφαλήν χωρίς άλλα κριτήρια και διακρίσεις μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μεγάλων και μικρών, βόρειων και νότιων», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως βέβαια όταν υπάρχουν 27 μέλη, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα σε σχέση με τις συνδιαλλαγές που θα μπορούσε να κάνει μια χώρα μόνη της.

Τόνισε ότι στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί παραπάνω από το 6% του πληθυσμού και ανάλογα με τη ροή των εμβολίων θα μπορούμε να αυξάνουμε το ρυθμό. Επεσήμανε ότι τον Απρίλιο ή τον Μάιο αναμένουμε να έχουμε περισσότερα εμβόλια από εκείνα που τελικά θα χρειαστούμε.

«Έτσι, στη βάση της η απόφαση για κεντρική διαπραγμάτευση ήταν σωστή κι ένα πολύ καλό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη», τόνισε.

Επεσήμανε ακόμη περνώντας στα οικονομικά ζητήματα ότι δεν τίθεται θέμα «εύκολου χρήματος» όσον αφορά τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης κι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, την οποία δεχθήκαμε επί της αρχής. Πρέπει να εστιάσουμε στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις και να σεβαστούμε τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την πράσινη μετάβαση και τoν ψηφιακό μετασχηματισμό.

Είπε ότι τα χρήματα αυτά που δε βρίσκονταν στον τραπέζι πριν από έναν χρόνο και τώρα χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής του πιστοποιητικού εμβολιασμού αλλά και της εφαρμογής των σωστών πρωτοκόλλων για να μπορέσει ο Τουρισμός να ανοίξει με ασφάλεια. Τόνισε ότι η εμπειρία από το περσινό καλοκαίρι, που βέβαια δεν είχαμε στη διάθεσή μας τόσα rapid tests μας δείχνει το δρόμο για το πώς να κινηθούμε φέτος καλύτερα. Πήραμε τα μαθήματα της περυσινής χρονιάς και φέτος θα ανοίξουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρόσθεσε πως η σχετική συζήτηση θα εξειδικευθεί καλύτερα, με περισσότερες λεπτομέρειες τον Μάιο–Ιούνιο όταν ένα ικανό μέρος του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί και θα έχει χτιστεί ένα τείχος προστασίας.

Παίρνοντας για δεύτερη φορά το λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλήθηκε να σχολιάσει θέματα γεωπολιτικής και τόνισε ότι η προεδρία Μπάιντεν δίνει την ευκαιρία στη χώρα μας και την ΕΕ να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, κάτι που όπως είπε δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι θα δούμε θεαματικές αλλαγές σε όλα τα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής αλλά οπωσδήποτε οι ΗΠΑ λαμβάνουν και πάλι μέρος σε θεσμούς και συμφωνίες από τις οποίες απείχαν και το κλίμα είναι διαφορετικό.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που είχε διατυπωθεί, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με γεωπολιτικά ζητήματα και να ληφθούν αποφάσεις κάτι για το οποίο έχει εμπειρία από πρώτο χέρι.

Προσωπικά έχει χρειαστεί να πείσω τις χώρες της ΕΕ γιατί οι σχέσεις με την Τουρκία δεν μας αφορούν μόνο σε διμερές επίπεδο αλλά είναι ζήτημα που έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την ΕΕ, τόνισε. «Έτσι πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι μπορεί στην ΕΕ να μη λαμβάνονται αποφάσεις με την ταχύτητα που κάποιοι περιμένουν αλλά αυτός είναι ο τρόπος που πάντα λειτουργούσε η ΕΕ και τελικά έχει την ικανότητα να μας εκπλήσσει ευχάριστα όπως έγινε τον περασμένο Ιούλιο, με την απόφαση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας», είπε χαρακτηριστικά.