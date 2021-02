Life

Η Έλενα Παπαρίζου … “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια εξομολόγηση για την ζωή και την καριέρα της, απο την πρώτη εμφάνιση στην σκηνή μέχρι σήμερα.

Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Έλενα Παπαρίζου.

Η σπουδαία τραγουδίστρια θυμάται την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή.

Η απώλεια που σημάδεψε τη ζωή της, ο ερχομός της στην Ελλάδα και οι επιτυχίες που την καθιέρωσαν.

Τι λέει για τα περιστατικά παρενόχλησης στον χώρο του θεάματος.

Πώς περνά τον χρόνο της στην καραντίνα και ποια είναι τα σχέδια της για το μέλλον;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

