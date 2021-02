Οικονομία

Καραμανλής: Χωρίς διόδια η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Έκανε λόγο για ένα «έργο πνοής», το οποίο θα αναβαθμίσει τη Βόρεια Αθήνα, και θα αναμορφώσει ολόκληρη την Βορειο-Ανατολική. Ο σχεδιασμός του έργου.

Δημόσιο έργο και άρα χωρίς διόδια θα είναι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, μέσω της οποίας θα διασυνδέεται η Αττική Οδός με την ΠΑΘΕ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργου Κουμουτσάκου.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και για αυτό το λόγο αποφασίστηκε η απεμπλοκή της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης, από την ευρύτερη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, την οποία χειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή το έργο έγινε δημόσιο και όχι μέρος της παραχώρησης. Έτσι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης θα μπορέσει να δημοπρατηθεί εντός του 2021, ενώ η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού λήγει το 2024.

«Επιλέξαμε τη λύση που είναι πιο γρήγορη, γιατί η σύμβαση της Αττικής Οδού δεν τελειώνει το 2021, τελειώνει το αργότερο το 2024. Φέραμε λοιπόν το έργο αυτό τρία χρόνια μπροστά και προχωρήσαμε γρήγορα τις μελέτες, ώστε να μπορούμε να το δημοπρατήσουμε το 2021», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

«Από τη στιγμή που θα γίνει ως δημόσιο έργο, δεν θα βάλουμε διόδια, σε ένα δρόμο μήκους 3,8 χλμ», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι εάν εντασσόταν στη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, ο παραχωρησιούχος θα έβαζε διόδια.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι έχει ζητηθεί η ένταξη του στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη υλοποίηση του, έχει όμως εξασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση του από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε περίπτωση.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει άλλωστε περιλάβει το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης τόσο στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ), όσο και - κυρίως – στο σχεδιασμό για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει:

Την επέκταση που θα ξεκινάει από τον κόμβο της Αττικής Οδού και θα καταλήγει στον κόμβο Καλυφτάκη στην Κάτω Κηφισιά.

Μια σήραγγα υπόγειας εξόρυξης μήκους 1.260 μέτρων και μια σήραγγα 1.160 μέτρων, με ανοικτή εκσκαφή τύπου Cut & Cover.

Και έκανε λόγο για ένα «έργο πνοής», το οποίο θα αναβαθμίσει τη Βόρεια Αθήνα, και θα αναμορφώσει ολόκληρη την Βορειο-Ανατολική Αττική, θα αποσυμφορήσει την ήδη βεβαρυμμένη κυκλοφορία εντός του Λεκανοπεδίου, αλλά θα δώσει και μια λύση στο θέμα της κυκλοφορίας του Κόμβου Μεταμόρφωσης.

«Δεν θα ρίξουμε στάχτη στα μάτια των πολιτών του Χαϊδαρίου»

Σε επίκαιρη ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη, βουλευτή του «ΜέΡΑ25» για το Μετρό στη Δυτική Αττική, ο κ. Καραμανλής ξεκαθάρισε ότι η όποια δυνατότητα επιπλέον σύνδεσης του Χαϊδαρίου με το δίκτυο του Μετρό, με τη δημιουργία νέου σταθμού, θα πρέπει κατ’ ανάγκην να εξεταστεί από την επόμενη διαχειριστική περίοδο και μετά.

Τόνισε ότι δεν θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολιτών του Χαϊδαρίου, υποσχόμενος γενικά και αόριστα ότι θα δει το θέμα, κάτι που όπως σχολίασε θα έκανε άλλος υπουργός, προηγούμενης κυβέρνησης. Και εξήγησε πως καθώς τα έργα Μετρό χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συγκεκριμένη Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027 δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί και άλλος σταθμός στο Χαϊδάρι, διότι η παλαιότερη χάραξη προέβλεπε την εξυπηρέτηση της περιοχής από το σταθμό Αγ. Μαρίνα.

«Κάποιος που δεν γνωρίζει, θα έλεγε τραβήξτε μία γραμμή να κάνετε και έναν ακόμη σταθμό στο Χαϊδάρι. Το Μετρό όμως δεν είναι λεωφορείο. Το Μετρό πρέπει να έχει αφετηρία και κατάληξη. Δεν μπορούμε να το πάμε όπου εμείς επιθυμούμε», σημείωσε.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι στον παρόντα σχεδιασμό των νέων έργων της Αθήνας, που υλοποιούνται μέσω του χρηματοδοτικού Προγράμματος 2021-2027 περιλαμβάνεται η Γραμμή 4 «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» με 15 σταθμούς, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, καθώς και η περαιτέρω επέκταση της Γραμμής 2 προς τις βορειοδυτικές συνοικίες του Λεκανοπεδίου, από Ανθούπολη προς Ίλιον, με 3 νέους Σταθμούς, προϋπολογισμού 350 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα όσον αφορά στην Γραμμή 4 του Μετρό, επισήμανε ότι «η παρούσα κυβέρνηση ήταν αυτή που ξεμπλόκαρε ένα έργο που πολλοί είχαν βιαστεί να το ξεγράψουν. Το μεγαλύτερο αυτήν την στιγμή έργο υποδομής στη χώρα μας που όχι μόνο θα αλλάξει το συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης αλλά θα αφήσει κι ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Συμπλήρωσε δε ότι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο ενίσχυσης των γραμμών του λεωφορειακού δικτύου, μέσω της ανάληψης συγκοινωνιακού έργου 60 γραμμών από τα ΚΤΕΛ Αττικής, της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 300 λεωφορείων και της πρόσληψης 367 οδηγών και 56 τεχνιτών, που παρέχουν τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να βελτιώσει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες. Και τόνισε πως αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα 300 λεωφορεία με leasing, τα οποία θα ενισχύσουν τις γραμμές στο κέντρο της Αθήνας και στις συγκοινωνιακά επιβαρυμένες περιοχές της Δυτικής Αθήνας, όπως το Χαϊδάρι, ώστε να δοθούν στους κατοίκους κι άλλες εναλλακτικές λύσεις και να ενισχυθεί περαιτέρω η σύνδεση του κέντρου του Χαϊδαρίου με το σταθμό της Αγ. Μαρίνας.