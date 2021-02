Υγεία - Περιβάλλον

Λοιμωξιολόγοι: Εισήγηση για “σκληρό” lockdown σε ακόμα δύο περιοχές

Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τη σύσκεψη της Επιτροπής, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Εισήγηση για σκληρό lockdown σε ακόμα δύο περιοχές κάνουν οι λοιμωξιολόγοι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στη σύσκεψη της Επιτροπής, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» οι δήμοι Ευόσμου - Κορδελιού και το Ηράκλειο Κρήτης, όπου εμφανίζεται επιδεινωμένη επιδημιολογική εικόνα.

Ειδικότερα γα το δήμο Ευόσμου – Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει έντονη ανησυχία, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων της νοτιαφρικανικής μετάλλαξης.

Οι ειδικοί χτυπούν «καμπανάκι» και για τον Δήμο Ηρακλείου και αποφάσισαν να «κοκκινίσουν» την περιοχή μετά από τον εντοπισμό οκτώ κρουσμάτων της βρετανικής μετάλλαξης του ιού –που είναι πιο μεταδοτική.