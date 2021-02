Life

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Οριστική η ρήξη με το παλάτι

Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και η σύζυγός του έχασαν και τους τελευταίους επίσημους τίτλους τους.

Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν έχασαν τους τελευταίους επίσημους τίτλους τους, αφού επιβεβαίωσαν στην βασίλισσα της Αγγλίας ότι αποσύρονται οριστικά από την βρετανική βασιλική οικογένεια, ανακοίνωσε το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου του ενός έτους και αφού το ζευγάρι αποφάσισε ότι δεν θα ανακαλέσει την απόφασή του, ο δούκας του Σάσεξ χάνει τα πολύ προσφιλή του στρατιωτικά αξιώματα, ενώ η σύζυγός του χάνει τις φιλανθρωπικές της αναθέσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ στην οποία τονίζεται ότι «όλοι είναι πολύ λυπημένοι γι' αυτήν την απόφαση».