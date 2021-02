Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει “γη και ύδωρ” στον Μέσι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα SUN για τη μυθική πρόταση στον Αργεντίνο.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα προσπαθήσει ξανά να αποσπάσει την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι, όπως αναφέρουν νέα δημοσιεύματα στην Αγγλία, καθώς ο Αργεντινός είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα.

Η εφημερίδα SUN αποκαλύπτει την πρόταση που η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου ετοιμάζεται να κάνει στον Αργεντινό σούπερ σταρ και υποστηρίζει πως προσφέρει συνολικά περίπου 500 εκατ. ευρώ!

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι «πολίτες» θα προσφέρουν στον 33χρονο Αργεντινό συμβόλαιο για δύο χρόνια με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο, για να μετακομίσει κατόπιν στη θυγατρική της ομάδα στη Νέα Υόρκη και να αγωνιστεί για αυτήν για άλλα δύο χρόνια στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Μάλιστα, υπάρχει και όρος σε αυτή τη συμφωνία που επιτρέπει στις δύο πλευρές να επεκτείνουν για άλλα τρία χρόνια τη συνεργασία τους ώστε να την φτάσουν στα οκτώ χρόνια κοινής πορείας, με τον Μέσι να έχει ρόλο πρεσβευτή της Μάντσεστερ Σίτι μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα.