Οικονομία

Το bitcoin συνεχίζει την ξέφρενη πορεία ανόδου

Τεραστρια ποσοστά κερδών προσφέρει στους επενδυτές το κρυπτονόμισμα

Νέο υψηλό επίπεδο - ρεκόρ σημείωσε σήμερα το bitcoin, με την κεφαλαιοποίησή του να πλησιάζει το 1 τρισ. δολάρια.

Η τιμή του δημοφιλέστερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο αυξήθηκε 2,6% στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 52.932 δολαρίων, ενώ αναμένεται να καταγράψει κέρδη 8% στην εβδομάδα. Από την αρχή του μήνα, η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 60%.

Τα κέρδη του bitcoin τροφοδοτήθηκαν από ενδείξεις ότι κερδίζει την αποδοχή γνωστών επενδυτών και εταιρειών, από την Tesla και τη Mastercard έως τη BNY Mellon.

Mετά την τελευταία άνοδο της τιμής, η κεφαλαιοποίησή του - δηλαδή η αξία των bitcoin που κυκλοφορούν - έφθασε περίπου στα 982 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap, με την αξία όλων των ψηφιακών νομισμάτων να ανέρχεται σε περίπου 1,6 τρισ. δολάρια.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές και επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το πολύ υψηλών διακυμάνσεων ψηφιακό νόμισμα, το οποίο δεν χρησιμοποιείται ακόμη ιδιαίτερα στο εμπόριο.

Αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν ότι οι σημερινές τιμές του κρυπτονομίσματος είναι πολύ υψηλότερες από τις εκτιμήσεις για την εύλογη αξία του.