Κοινωνία

“Μήδεια”: Εξώδικα στον ΔΕΔΔΗΕ έστειλαν Δήμοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σκοτάδι παραμένουν ακόμα πολλά νοικοκυριά με το "μπαλάκι" των ευθυνών να πηγαινοέρχεται. Ποιοι Δήμοι έστειλαν εξώδικο στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η κακοκαιρία Μήδεια βύθισε στο σκοτάδι αρκετές περιοχές και κάποιοι δήμοι θεωρούν υπεύθυνο για την κατάσταση τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Μάλιστα,οι δήμοι Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, απέστειλαν εξώδικο διαμαρτυρίας στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο δήμος της Αγίας Παρασκευής απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία προς την εταιρεία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» με την οποία ξεκαθαρίζει τις ευθύνες της εν λόγω εταιρείας και απαντάει αναφορικά με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 509/15-01-2021 έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου 2021.

Παράλληλα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δηλώνει, μέσω του εξωδίκου, πως επιφυλάσσεται να αξιώσει και να ζητήσει από την εταιρεία την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που υπέστη ή θα υποστεί ο δήμος από τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν προέλθει από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Όπως επίσης και την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστησαν οι δημότες και κάτοικοι της πόλης της Αγίας Παρασκευής από τις συγκεκριμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξώδικο και από τον Δήμο Χαλανδρίου

Το παράδειγμα του Δήμου της Αγίας Παρασκευής ακολουθεί και ο Δήμος Χαλανδρίου ο οποίος αναμένεται να κινηθεί και αυτός νομικά εναντίον του οργανισμού για την παρατεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης που ακολούθησε την κακοκαιρία «Μήδεια» και άφησε εκατοντάδες νοικοκυριά στο Χαλάνδρι χωρίς ρεύμα. «Η αποκαρδιωτική κατάσταση με τις διακοπές ρεύματος στις γειτονιές της πόλη μας για 5η ημέρα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο», υποστήριξε ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος.

«Η πρωτοφανής αναλγησία των υπευθύνων του ΔΕΔΔΗΕ δοκιμάζει την υπομονή όλων μας και θέτει σε κίνδυνο περιουσίες, ελπίζουμε όχι και ανθρώπινες ζωές. Έχω δώσει εντολή στη Νομική Υπηρεσία για τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο Δήμος Χαλανδρίου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δοκιμαζόμενους δημότες του να κινηθεί νομικά εναντίον του ΔΕΔΔΗΕ», κατέληξε ο δήμαρχος Χαλανδρίου.