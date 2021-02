Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγινε Πρόεδρος ξανά

Ποια θέση αναλαμβάνει ο απερχόμενος Πρόεδρος των πρωταθλητών, Γιάννης Μώραλης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε ξανά την προεδρία της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ενημερώθηκε σχετικώς και ως Πρόεδρος αναφέρεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Ολυμπιακού, Γιάννης Μώραλης. ανέλαβε πλέον χρέη Α΄ αντιπροέδρου.