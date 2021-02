Κοινωνία

“Μήδεια” - ΔΕΔΔΗΕ: απολογισμός για τις καταστροφές και τις βλάβες στο δίκτυο

Περίπου 100.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας “Μήδεια”. Αναλυτικά στοιχεία για τις πληγείσες περιοχές.

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ήταν από τα σφοδρότερα των τελευταίων 40 ετών, επηρεάστηκαν περίπου 100.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ, επισημαίνοντας πως τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά βλάβες που οδήγησαν σε διακοπές ηλεκτροδότησης, σημειώθηκαν στη βόρεια Αττική, στη βόρεια Εύβοια, στα νησιά των Σποράδων και στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Αττική

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της “Μήδειας”, παρουσιάστηκαν βλάβες σε τμήματα 87 γραμμών Μέσης Τάσης (ΜΤ).

Τα καιρικά φαινόμενα κορυφώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 17 Φεβρουαρίου. Ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει ότι εκείνο το διάστημα υπήρξαν βλάβες σε περίπου 70.000 παροχές (νοικοκυριά). Ο αντίστοιχος αριθμός βλαβών σε παροχές το βράδυ της Τρίτης, 16 Φεβρουαρίου, διαμορφώθηκε σε 30.000. Σε πολλές περιπτώσεις, οι βλάβες αφορούσαν στα ίδια σπίτια.

Η συντριπτική πλειονότητα των βλαβών οφείλεται σε πτώσεις κλαδιών ή ολόκληρων δέντρων στις γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης. Μόνο στην Αττική, περίπου 1.500 δέντρα έπεσαν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο. Συνολικά, υπήρξαν βλάβες σε μήκος 250 χιλιομέτρων στις γραμμές ΜΤ.

Είναι ενδεικτικό ότι περισσότεροι από 50 στύλοι ΜΤ έσπασαν, κόπηκαν περίπου 40 αγωγοί ΜΤ, ενώ υπέστησαν σοβαρές ζημιές πάνω από 40 υποσταθμοί ΜΤ.

Αντίστοιχα, στο δίκτυο χαμηλής τάσης (ΧΤ), από την έναρξη της κακοκαιρίας, σημειώθηκαν περισσότερες από 3.000 βλάβες και καταστράφηκαν περισσότερα από 5.000 μέτρα καλωδίων στην Αττική.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που απασχολήθηκαν για την αποκατάσταση των βλαβών ενισχύονταν συνεχώς με επιπλέον προσωπικό. Από το πρωί της Παρασκευής, 19 Φεβρουαρίου, 153 ομάδες οι οποίες απαρτίζονται από 683 άτομα και με πάνω από 300 οχήματα και μηχανήματα έργου, εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο αντίστοιχος αριθμός την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, ήταν 460 άτομα.

Συνολικά, έως τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής, έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες στις περισσότερες περιοχές, ενώ μέχρι το βράδυ αναμένεται να υπάρξει σχεδόν πλήρης αποκατάσταση.

Κεντρική Ελλάδα (Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες)

Στις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας και στα νησιά των Σποράδων, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης ξεκίνησαν σταδιακά από το βράδυ της Κυριακής, 14 Φεβρουαρίου.

Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της “Μήδειας”, επηρεάστηκαν 20.000 νοικοκυριά. Για την αποκατάσταση των προβλημάτων, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν 500 παρεμβάσεις.

Αντικαταστάθηκαν περίπου 6 χιλιόμετρα δικτύου (ΜΤ και ΧΤ) και 70 στύλοι.

Ήπειρος

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν στην περιοχή των Ιωαννίνων. Συνολικά προέκυψαν βλάβες σε μήκος δικτύου 94 χιλιομέτρων, επηρεάζοντας σχεδόν 2.500 σπίτια. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ (91 άτομα) έκαναν 537 παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων και αντικατέστησαν 8 στύλους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί όλους τους πολίτες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές που σημειώθηκαν ζημιές στο Δίκτυο από την κακοκαιρία, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρεία, προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης.

Η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500 , μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr)