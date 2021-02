Παράξενα

Γοργόνα βγήκε στα χιόνια! (εικόνες)

Εκμεταλλεύτηκε την κακοκαιρία κι είπε να αλλάξει… το φυσικό της περιβάλλον. Είναι όμως εξίσου εντυπωσιακή και κοντά στο υγρό στοιχείο.

Στα βουνά της Κρήτης με την πρόσφατη κακοκαιρία εμφανίστηκε μια γοργόνα!

Πρόκειται για τη Μαρίνα, μια νεαρή Κρητικιά που πρόσφατα μετακόμισε μόνιμα στα Χανιά και έχει βάλει στόχο να γίνει… επαγγελματίας γοργόνα.

“Από παλιά είχα δει στο διαδίκτυο γοργόνες στο εξωτερικό και νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη ιδέα. Γίνονται σόου σε πισίνες, ενυδρεία, στη θάλασσα, με κορίτσια-γοργόνες. Στο Cretaquarium στο Ηράκλειο είχε γίνει μια τέτοια εκδήλωση. Θέλω να γίνω επαγγελματίας γοργόνα κι εγώ κι ελπίζω να προχωρήσει αυτό σαν δουλειά”, είπε η Μαρίνα.

Έχοντας μετακομίσει στα Χανιά για να είναι μαζί με τον σύντροφό της, η Μαρίνα βρήκε την ευκαιρία στην κακοκαιρία να ταράξει τα νερά με την φωτογράφιση στο χιονισμένο Θέρισο.

“Με τον Κώστα είμαστε μαζί πέντε χρόνια και είναι και ο φωτογράφος μου. Αρχικά λέγαμε να πάμε στο Ομαλό αλλά τελικά για να γλιτώσουμε το πρόστιμο πήγαμε Θέρισο. Έκανε πολύ κρύο αλλά τα καταφέραμε.”

Η αλήθεια είναι πως η γοργόνα της ιστορίας μας δεν πάει μόνο στα χιόνια. Έχει εμφανιστεί και σε τοποθεσίες πιο κατάλληλες για το είδος της.

Πηγή: zarpanews.gr