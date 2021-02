Υγεία - Περιβάλλον

Εξιτήριο για την νοσηλεύτρια που παρέλυσε μετά το εμβόλιο

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της νοσηλεύτριας. Η ανάρτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Εξιτήριο πήρε σήμερα μετά από δυο σχεδόν εβδομαδες νοσηλείας η 40χρονη νοσηλεύτρια η οποία παρουσίασε παράλυση στα πόδια, λίγο μετά τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου Λ. Ρουμπάτη: «Τέλος καλό όλα καλά, μετά από μια σύντομη περιπέτεια. Με πολλές ευχαριστίες από μέρους της, για το ενδιαφέρον και την φροντίδα του Νοσοκομείου μας ιδιαίτερα για την αμέριστη ιατρική φροντίδα του νευρολόγου κ. Λελούδα και πολλές ευχές από μέρους μας για σύντομη επάνοδο στα νοσηλευτικά της καθήκοντα».

Πηγή: corfutvnews.gr