Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού και το επίδομα ανεργίας ναυτικών

Οδηγίες από τον Γιάννη Πλακιωτάκη για την επίσπευση καταβολής στους δικαιούχους.

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα ειδική σύσκεψη για τις έκτακτες επιχορηγήσεις που παρέχονται στους ναυτικούς, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Αποτέλεσμα της σύσκεψης είναι η υπογραφή Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου να πιστωθούν στους ναυτικούς τα οφειλόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για το τελευταίο τρίμηνο 2020 καθώς και το επίδομα ανεργίας για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 ύψους 1,3 εκ. και 630.000 ευρώ αντίστοιχα.

Από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δόθηκαν κατευθύνσεις και οδηγίες και για την επίσπευση καταβολής στους δικαιούχους των εκκρεμούντων επιδομάτων του έτους 2020 καθώς και εκείνων του 2021.

«Από την αρχή της πανδημίας», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης, «η Κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα στήριξης των ναυτικών, στα οποία περιλαμβάνονται και η αποζημίωση ειδικού σκοπού για εκείνους που τελούν υπό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, καθώς και η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για τους τους άνεργους ναυτικούς. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις πέντε περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, καταλήξαμε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων να περιορισθεί όσο περισσότερο γίνεται. Με σεβασμό στους ναυτικούς και με συναίσθηση των ιδιαίτερων συνθηκών που ασκούν το επάγγελμά τους η καταβολή των επιδομάτων θα συνεχισθεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.»

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κ. Ανδρέας Κομματάς, ο Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου κ. Παρασκευάς Γιαννόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ Υποναύαρχος ΛΣ Ιωάννης Αργυράκης καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.