Η πανδημία έφερε αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία

Την ίδια στιγμή όμως, μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των οφειλετών. Πάνω από 7 δις τα νέα χρέη του 2020.

Στα 108,107 δισ. ευρώ αυξήθηκε το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 έναντι 107,568 δισ. ευρώ στο τέλος Νοέμβριου, σημειώνοντας αύξηση κατά 539 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ωστόσο, τον περασμένο Νοέμβριο ο αριθμός των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Φορολογική Διοίκηση μειώθηκε κατά 233.289 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με συνέπεια ο συνολικός αριθμός των οφειλετών να διαμορφωθεί στα επίπεδα των 4,045 εκατομμυρίων!

Σύμφωνα, με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον Δεκέμβριο του 2020:

Το συνολικό ποσό των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή των χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και έμειναν απλήρωτα εντός του 2020 διαμορφώθηκε σε 7.129 δισ. Ευρώ ( από 8,018 δισ. ευρώ το 2019) εκ των οποίων οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 5,685 δισ. ευρώ ( από 7,497 δισ. ευρώ το 2019). Οι αναστολές πληρωμών διαφόρων φορολογικών υποχρεώσεων στη διάρκεια του περασμένου έτους λόγω πανδημίας, φαίνεται να επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα του 2020

Το συνολικό ύψος των (παλαιών και νέων) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές διαμορφώθηκε στα 108,107 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 539 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Από το ποσό αυτό τα 24,011 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα υπόλοιπα 84,095 δισ. ευρώ λαμβάνονται υπ’ όψιν ως το πραγματικό υπόλοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές μειώθηκε, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, κατά 233.289 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) και διαμορφώθηκε σε 4.045.217 (ήταν 4.278.506 τον Νοέμβριο).

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις διαμορφώνεται σε 1.293.001

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων είναι δυνατή η επιβολή κατασχέσεων αυξήθηκε σημαντικά, σε 1.849.948 (τέλος 2020) έναντι 1.778.016 (τέλος 2019). Αυτό σημαίνει ότι άλλοι 71.932 φορολογούμενοι εκτέθηκαν σε κίνδυνο επιβολής κατασχέσεων, είτε επειδή δεν εξόφλησαν ολοσχερώς είτε επειδή δεν τακτοποίησαν σε δόσεις τις οφειλές τους.

Το 2020 οι φορολογικές αρχές εισέπραξαν 1,653 δισ. ευρώ από νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (έναντι 2,478 δισ. ευρώ το 2019) και 2,436 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές ( έναντι 2,788 δισ. ευρώ το 2019).

Η ΑΑΔΕ έδωσε πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το Tax Administration Monitor Δεκεμβρίου 2020, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της και μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 12μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.129εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 8.018εκ. € (μείωση κατά 11,08%).

Για τον μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.344 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.065 εκ. (αύξηση κατά 26%)

Το 95,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 12μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.685εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 7.497 εκ. (μείωση κατά 24 %).

Για τον μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 665 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.030εκ. (μείωση κατά 35,45%)

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Δεκέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 279 εκ. (έναντι 394εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (93,4%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων: