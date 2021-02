Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Παπαευαγγέλου για το lockdown και τις μεταλλάξεις κορονοϊού (βίντεο)

Σε ποιες περιοχές επιβλήθηκαν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Γιατί ανησυχούν για το βρετανικό στέλεχος οι ειδικοί. Τι είπε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης για την πίεση στο ΕΣΥ.