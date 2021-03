Αθλητικά

“Never Give In”: Το ντοκιμαντέρ για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης και αργότερα σε κινηματογράφους.

Ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άλεξ Φέργκιουσον προστίθεται στα είδωλα του αθλητισμού, η ζωή των οποίων γίνεται θέμα ντοκιμαντέρ.

Η Amazon ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τη Universal Pictures ετοίμασαν ντοκιμαντέρ για τον Σκωτσέζο προπονητή με τίτλο «Sir Alex Ferguson: Never Give In».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης, τον Μάρτιο, θα είναι διαθέσιμο στο Amazon Prime Video από τις 29 Μαϊου και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους δύο μέρες νωρίτερα.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο ντοκιμαντέρ εξιστορεί τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του, λίγο μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη το 2018, όταν φοβήθηκε ότι η περιπέτεια της υγείας του θα επηρεάσει τη μνήμη του, για αυτό και θέλησε να μιλήσει για όλα.

Στο ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο γιος του, ο Τζέισον, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Dunfermline Athletic και Rangers και προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανατρέχει στους σταθμούς της ζωής και της ποδοσφαιρικής του καριέρας, στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε περισσότερα τρόπαια από οποιονδήποτε άλλο προπονητή στην ιστορία του αθλήματος.

Αρχειακό υλικό, βίντεο και συνεντεύξεις της συζύγου και των τριών γιων του, καθώς και παικτών, όπως ο Έρικ Καντονά, ο Γκόρντον Στράχαν, ο Άρτσι Νοξ και ο Ράιαν Γκιγκς έχουν συμπεριληφθεί στο ντοκιμαντέρ και θα προβληθούν πρώτη φορά.

«Η απώλεια μνήμης ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου όταν έπαθα εγκεφαλική αιμορραγία το 2018. Με αυτό το ντοκιμαντέρ είχα την ευκαιρία να θυμηθώ τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου, καλές και κακές. Το γεγονός ότι τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο γιος μου, εγγυάται μία ειλικρινή και προσωπική προσέγγιση» τόνισε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Την ημέρα που θα κάνει πρεμιέρα η ταινία, πατέρας και γιος θα λάβουν μέρος σε εκδήλωση του Φεστιβάλ της Γλασκώβης, το οποίο διεξάγεται διαδικτυακά φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19.