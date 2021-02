Life

Ο Τζίμι Φάλον γιορτάζει τα γενέθλια του “The Tonight Show”

Πως απολαμβάνει την επέτειο μιας απο τις πλέον επιτυχημένες εκπομπές στις ΗΠΑ.

Ο Τζίμι Φάλον γιορτάζει τα επτά χρόνια του «The Tonight Show».

Ο 46χρονος παρουσιαστής του βραδινού talk show με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων στο τηλεοπτικό πλατό κοινοποίησε στο Instagram ένα στιγμιότυπο, στο οποίο είναι μαζί με τις δύο κόρες του, Γουίνι 7 και Φράνισς, 6 ετών.

Στο πλάνο και οι τρεις είναι στο πάτωμα του σπιτιού τους, από το οποίο ο Τζίμι Φάλον παρουσιάζει το σόου και είναι περιτριγυρισμένοι από αμέτρητα πολύχρωμα, εορταστικά μπαλόνια.

«Πολλά μπορούν να συμβούν σε 7 χρόνια. Σας ευχαριστώ που με υποδέχεστε στο σαλόνι και στα τηλέφωνά σας. Γιορτάζοντας την επέτειο του @Fallontonight με τις αγαπημένες μου συμπαρουσιάστριες!» έγραψε ο Φάλον.

Οι κόρες του παρουσιαστή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του talk show, ειδικά από τότε που η παραγωγή μεταφέρθηκε στο σπίτι του, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έχουν μάλιστα διακόψει το show μία ή δύο φορές.

Ο Φάλον πήρε συνέντευξη από τον Ίθαν Χοκ συνομιλώντας μέσω βίντεο τον περασμένο Μάιο για την επερχόμενη μίνι σειρά του «The Good Lord Bird».

Αν και ο 49χρονος ηθοποιός κατάφερε να προωθήσει λίγο το πρότζεκτ του, τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο, όταν οι κόρες του Τζίμι Φάλον άρχισαν να γελούν μπροστά στην κάμερα.

«Τα παιδιά σου διακόπτουν τη συνέντευξή μας;» αστειεύτηκε ο Ίθαν Χοκ όταν άκουσε τα γέλια. «Πήγα τα παιδιά μου στο άλλο δωμάτιο, φίλε. Παίρνω στα σοβαρά τη δουλειά μου, Τζίμι!» πρόσθεσε.

«Γεια! Πώς είσαι; Πρέπει να γνωρίσετε την κόρη μου» είπε ο ηθοποιός στα κορίτσια, καθώς συνέχιζαν να χαμογελούν και να γελούν.

Ο Τζίμι Φάλον έβαλε τέλος στην τρέλα, οδηγώντας τα κορίτσια εκτός κάμερας.

Το 2014, ο Τζίμι Φάλον διαδέχθηκε στην παρουσίαση του «The Tonight Show» τον Τζέι Λένο μεταφέροντας το σόου από το Λος Άντζελες, στην αρχική έδρα του, τη Νέα Υόρκη.