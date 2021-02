Κοινωνία

Αίτημα στην Frontex για απέλαση 519 αλλοδαπών

Τι δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Η Ελλάδα κατέθεσε αίτημα προς την Frontex και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση επιστροφή 519 αλλοδαπών στις χώρες προέλευσής τους, οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Ειδικότερα, σε συνέχεια του αιτήματος για την επιστροφή στην Τουρκία 1450 αλλοδαπών που διέμεναν σε ΚΥΤ των νησιών του Αιγαίου, η Ελλάδα ζητά να επιστρέψουν στο Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Ιράν και άλλες 20 χώρες, 519 αλλοδαποί που διαμένουν σε ΠΡΟΚΕΚΑ στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Πρόκειται για απαραίτητο βήμα της αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής που ασκεί η Ελλάδα στο μεταναστευτικό, με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:

«Η χώρα μας υλοποιεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές αρχές και με συνέπεια μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αποδίδοντας διεθνή προστασία σε αυτούς που το δικαιούνται, αλλά επιστρέφοντας παράλληλα όσους προβλέπει το εθνικό και διεθνές Δίκαιο.

Ο διαχωρισμός προσφύγων από παράτυπα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες επιτυγχάνεται με αξιόπιστο τρόπο από την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, υπηρεσίες που αύξησαν εντυπωσιακά, το 2020, την αποτελεσματικότητα τους και συνεχίζουν και το 2021 στην ίδια κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, καταθέσαμε σήμερα νέο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex, για την επιστροφή 519 μεταναστών που δε δικαιούνται διεθνούς προστασίας και βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα.

Αναμένουμε, σημειώνοντας ότι ζητούμενο για την Ευρώπη παραμένει να κατοχυρώσει στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου έναν ισχυρό μηχανισμό και το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για απελάσεις και επιστροφές. Οχυρώνοντας τις χώρες πρώτης υποδοχής απέναντι σε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών».