Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαευαγγέλου για βρετανική μετάλλαξη: μεγάλη η διασπορά στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καμπανάκι για τις μεταλλάξεις. Ποια είναι η εικόνα του επιδημιολογικού φορτίου στην χώρα.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1460, οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 28, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 325, τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου

Όπως ανέφερε, το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια παρέμεινε σταθερό, ωστόσο σημείωσε ότι το μεταλλαγμένο βρετανικό στέλεχος παρουσιάζει μεγάλη διασπορά στην χώρα. Τόνισε ακόμα ότι τα περισσότερα κρούσμα είναι εγχώρια και όχι εισαγόμενα, κάτι που όπως είπε μαρτυρά ην υψηλή διασπορά του στελέχους στην κοινότητα.

Εκτίμησε ότι το στέλεχος αυτό τελικά θα επικρατήσει, όμως ο εμβολιασμός το καλύπτει και προστατεύει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εντοπισμό της λεγόμενης νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στον Εύοσμο. Δεδομένου ότι το στέλεχος αυτό δεν καλύπτεται από τον εμβολιασμό, η καθηγήτρια τόνισε ότι εκτός από τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να υπάρξει και μεγάλος αριθμός τεστ.

Υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού. Όπως είπε είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου, ενώ έχουν γίνει 650.000 δόσεις στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι έχει εμβολιαστεί το 6% του πληθυσμού και παρατηρείται ήδη μείωση στα κρούσματα στην ηλικιακή ομάδα των 75 και άνω.

Τόνισε ότι παραμένει σταθερό το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια με μέσο όρο ηλικίας τα 44 έτη και τον συνολικό αριθμό των διαγνωσμένων ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια να αγγίζει τα 10.500.

Επιδημιολογική σταθεροποίηση παρατηρείται στην Αττική με 5.500 ενεργά κρούσματα, το rt μειώθηκε κάτω από το 1, αλλά υψηλό παραμένει ακόμη το ιικό φορτίο.

Στη Θεσσαλονίκη τα ενεργά κρούσματα είναι 1.200, ενώ ανησυχία προκαλεί στον Δήμο Ευόσμου η διασπορά της μετάλλαξης της Ν. Αφρικής.

Ανησυχεί τους επιστήμονες η συνεχιζόμενη διασπορά σε εργασιακούς χώρους και η κ. Παπαευαγγέλου υπενθύμισε την καθολική και ορθή χρήση μάσκας.